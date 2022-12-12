ليكيب: برشلونة يُراقب عز الدين أوناحي تمهيدًا لضمه بعد تألقه بكأس العالم

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن نادي برشلونة الإسباني مهتم بضم المغربي عز الدين أوناحي متوسط ميدان فريق أنجيه الفرنسي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبرز أوناحي متوسط ميدان فريق أنجيه الفرنسي بشكل مميز مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وقادهم للتأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة فرنسا، في تمام التاسعة مساء يوم الأربعاء 14 ديسمبر، في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فأن برشلونة يُراقب أوناحي تمهيدًا لضمه بعد تألقه في كأس العالم 2022 بقطر.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يسعى لتعزيز خط الوسط بالتعاقد مع أوناحي سواء في الميركاتو الشتوي أو الصيفي المقبلين، من أجل تخفيف الحمل على الثنائي بيدري جونزاليس وبابلو جافي، أو حتى منافستهما على مركز أساسي في تشكيل الفريق.

وأكد سعيد شعباني رئيس نادي أنجيه الفرنسي، أنه سيكون من الصعب الإبقاء على الثنائي سفيان بوفال وعز الدين أوناحي، بعد تألقهما اللافت للنظر مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وقال شعباني في تصريحات لشبكة راديو مونت كارلو الفرنسية:" نحن نستعد لكل شيء ، لقد عقدنا اجتماعا مع مدرب الفريق والمدير الرياضي لمحاولة النظر في جميع السيناريوهات المحتملة وعدم العثور على أنفسنا في الماء إذا حدث ذلك ».

وأضاف:" أنتم تعلمون جيدًا أنه لا يمكنك أبدًا الاحتفاظ بلاعب يرغب في الرحيل".

عز الدين أوناحي بدأ مسيرته في كرة القدم ضمن صفوف أكاديمية محمد السادس في المغرب، ومنها انتقل لرديف فريق ستراسبورج الفرنسي خلال صيف عام 2018، ثم انضم لصفوف نادي أفرانش في صيف 2020، قبل أن ينتقل لصفوف نادي أنجيه في صيف العام الماضي.

ولعب أوناحي 47 مباراة بقميص فريق أنجيه، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما لزملائه.

وانضم أوناحي لصفوف منتخب المغرب للمرة الأولى في يناير من عام 2022، وشارك في بطولة أمم إفريقيا الماضية، ولعب منذ ذلك الحين 15 مباراة بقميص أسود أطلس، وسجل هدفين وصنع مثلهما.