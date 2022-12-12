حسين الجسمى يحتفل بعقد قرانه بحضور عبدالله بن زايد آل نهيان

احتفل المطرب الإماراتي حسين الجسمي بعقد قرانه اليوم بحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وأسرتي العروسين.

وظهر الجسمي من خلال حفل عقد قرانه برفقة مدير أعمال ميار عباس، كما ظهر في مقطع فيديو له وسط حضور كبير من الأصدقاء والمقربين.

وأحيا حسين الجسمي احتفالية مصر والإمارات بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس علاقة البلدين تحت شعار مصر والإمارات قلب واحد، وقدم باقة من أشهر أغانيه، أبرزها بشرة خير وستة الصبح ويا أغلى اسم في الوجود، وغيرها من الأغاني وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وعلى جانب آخر، يعيش حسين الجسمي حالة من النشاط على المستوى الفني، حيث طرح العديد من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا، من بينها أغنية تحمل اسم فرَكتوزي والتي تعني سكر الفاكهة، والأغنية من رؤيته وألحانه وأشعار مانع سعيد العتيبة.

كما طرح الجسمي أغنية أخرى تحمل اسم سرق البرق، وهي من ألحانه وغنائه، بجانب أغنية بعنوان دلع واتدلع والتي حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها وتصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من كلمات تامر حسين ومن ألحان حسين الجسمي.

كما حقق الجسمي نجاحا كبيرا بأغنيته الجديدة التي تحمل اسم طير المحبة وهي من كلمات الشيخ حمدان بن راشد ومن ألحان فايز السعيد وتوزيع نور هاشم وماستر وميكساج جاسم محمد.