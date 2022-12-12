خبير: الاتحاد الأوروبي الخاسر الحقيقي في الحرب الروسية الأوكرانية

قال كميل الساري، الخبير في العلاقات الدولية، إن أوروبا لم تصمد أمام القوات الروسية منذ بداية الحرب في أوكرانيا، لهذا يسير الاتحاد الأوروبي على قدم وساق لتحجيم القوة الروسية.

مخاطر الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد الساري، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الاخبارية"، أن الشعب الأوروبي بالكامل يدرك جيداً مدى حجم المخاطر التي نجمت على القارة الأوروبية من الحرب الروسية، لهذا يرفض الشعب الأوروبي مواصلة الدعم للجانب الأوكراني.

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

أضاف أن العديد من الشركات الأوروبية غادرت الأراضي الأوروبية إلى الولايات المتحدة حيث تواجد النفط بأسعار منخفضة مقارنة بباقي دول أوروبا.

أشار إلى أن الخاسر في الحرب الروسية الأوكرانية هو الاتحاد الأوروبي، وذلك لأن الاقتصاد الأوروبي تضرر بصورة مباشر نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بعدما قامت روسيا بمنع إمداد الطاقة الروسية إلى الدول الداعمة للجانب الأوكراني.