الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأييد حبس دعاء سهيل خبيرة التغذية 3 أشهر مع الشغل والنفاذ

دعاء سهيل خبيرة التغذية
دعاء سهيل خبيرة التغذية

أصدرت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الإثنين قرارا بتأييد معاقبة دعاء سهيل، خبيرة التغذية ومقدمة برامج التغذية على قنوات فضائية، بالحبس لمدة 3 أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمها مبلغ مائة ألف جنيه بتهمة النصب والاحتيال وترويج أدوية مجهولة المصدر.

وصدر قرار المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم السابق.

حرزت جهات التحقيق في وقت سابق، صورا ومرفقات خاصة بـ دعاء سهيل خبيرة التخسيس المتهمة في قضية إدارة نشاط طبي دون ترخيص، والترويج لأدوية مجهولة المصدر، غير مسجلة بوزارة الصحة، والمحبوسة على ذمة تحقيقات القضية حيث تبين أن المتهمة استغلت ظهورها في القنوات الفضائية، وادعت قدرتها على علاج السمنة.

دعاء سهيل خبيرة التغذية أدوية مجهولة المصدر القنوات الفضائية النصب والاحتيال ترويج أدوية مجهولة ترويج أدوية تهمة النصب تحقيقات القضية

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المشكلة المصرية

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