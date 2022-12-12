سبب تصدر نانسى عجرم تريند جوجل.. تفاصيل

أثارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ضجة كبيرة منذ أمس وتصدر اسمها محرك البحث العالمي جوجل، بعد ظهورها في أحد الفيديوهات التي ظهرت من خلالها برفقة ابنتها الصغيرة “ليا”.

نانسي عجرم تريند

ولفتت ابنة نانسي عجرم الأنظار أثناء ظهورها مع والدتها فور وصولها إلى مطار دبي خلال الساعات الأولى من اليوم، لإحيائها حفلا غنائيا ضخما هناك، ليشيد الجمهور بجمال ابنتها اللافت والتي تشبه والدتها كثيرا.

من جهة أخرى، تحيي النجمة نانسي عجرم حفلاً غنائيًا، في دبي اليوم الإثنين الموافق 12 ديسمبر، ومن المقرر أن تقدم نانسى عجرم باقة مميزة من أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وطرحت نانسى، كليب أغنيتها الجديدة "علشانك"، عبر يوتيوب، وهى من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب.

وكان آخر أعمال نانسى عجرم، أغنية "صح صح" وتعاونت فيها مع الدى جى العالمى مارشميلو، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد.

نانسي بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية "أخاصمك آه" عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.

ولدت فى قرية سهيلة بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج "نجوم المستقبل" وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان "محتجالك"، ومن ثم "شيل عيونك عنى" عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث "يا سلام" عام 2003 الذى حقق انتشارًا كبيرًا وسطع نجمها من خلال أغنية "أخاصمك آه" وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.