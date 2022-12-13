تصدر الهيئة القومية للأرصاد الجوية بيانها اليومي الذي يوضح حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13-12-2022 في كافة محافظات الجمهورية، وذلك من خلال الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية والتي توضح حركة الرياح وما إلى ذلك من عوامل تؤثر على الأحوال الجوية في كل محافظة، وفقًا للتضاريس والعوامل التي تتحكم في ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13-12-2022

حذر البيان اليومي للهيئة القومية للأرصاد الجوية من التفاوت الكبير في درجات الحرارة المتوقعة خلال ساعات الليل والنهار، حيث تصل إلى 12 درجة مئوية في كافة محافظات الجمهورية، وذلك بفعل الاضطرابات الجوية الناتجة عن نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء.

وأوضحت الهيئة القومية للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تشهد ارتفاعًا عن معدلاتها الطبيعية خلال الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر من كل عام، حيث نشعر بأجواء دافئة خلال ساعات النهار، فيما تنخفض فى الساعات المتأخرة من الليل بنحو 5 درجات مئوية على الأقل.

وناشدت الأرصاد المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم تغيير نوعية الملابس خلال ساعات النهار منها للإصابة بنزلات البرد الحادة، والإكثار من تناول المشروبات الساخنة التي تساعد على الاحتفاظ بدرجات حرارة الجسم.



وأكدت الهيئة وجود شبورة مائية تحد من الرؤية الأفقية خلال ساعات النهار على الطرق السريعة والزراعية المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى وذلك خلال الساعات الأخيرة من الليل والساعات الأولى من الفجر، وناشدت قائدي السيارات توخي الحذر عند القيادة منعًا لوقوع الحوادث المرورية وحفاظًا على سلامة المارة والركاب.

النشرة التفصيلية لدرجات الحرارة في كل محافظات الجمهورية

ينشر موقع «الدستور» حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13-12-2022 وهي كما يلي:

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة العظمى 25 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 25 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 25 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 26 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 28 والصغرى 12 درجة مئوية.