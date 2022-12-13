الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13-12-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

تصدر الهيئة القومية للأرصاد الجوية بيانها اليومي الذي يوضح حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13-12-2022 في كافة محافظات الجمهورية، وذلك من خلال الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية والتي توضح حركة الرياح وما إلى ذلك من عوامل تؤثر على الأحوال الجوية في كل محافظة، وفقًا للتضاريس والعوامل التي تتحكم في ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13-12-2022

حذر البيان اليومي للهيئة القومية للأرصاد الجوية من التفاوت الكبير في درجات الحرارة المتوقعة خلال ساعات الليل والنهار، حيث تصل إلى 12 درجة مئوية في كافة محافظات الجمهورية، وذلك بفعل الاضطرابات الجوية الناتجة عن نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء.

وأوضحت الهيئة القومية للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تشهد ارتفاعًا عن معدلاتها الطبيعية خلال الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر من كل عام، حيث نشعر بأجواء دافئة خلال ساعات النهار، فيما تنخفض فى الساعات المتأخرة من الليل بنحو 5 درجات مئوية على الأقل.

وناشدت الأرصاد المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم تغيير نوعية الملابس خلال ساعات النهار منها للإصابة بنزلات البرد الحادة، والإكثار من تناول المشروبات الساخنة التي تساعد على الاحتفاظ بدرجات حرارة الجسم.

استقرار أم ارتفاع؟.. سعر جرام الذهب اليوم في مصر الآن

خبير اقتصادى: تحديد سقف أسعار النفط الروسى يُهدد اقتصاد أوروبا


وأكدت الهيئة وجود شبورة مائية تحد من الرؤية الأفقية خلال ساعات النهار على الطرق السريعة والزراعية المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى وذلك خلال الساعات الأخيرة من الليل والساعات الأولى من الفجر، وناشدت قائدي السيارات توخي الحذر عند القيادة منعًا لوقوع الحوادث المرورية وحفاظًا على سلامة المارة والركاب.

النشرة التفصيلية لدرجات الحرارة في كل محافظات الجمهورية

ينشر موقع «الدستور» حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13-12-2022 وهي كما يلي:

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة العظمى 25 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 25 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.

txt

استقرار أم ارتفاع؟.. سعر جرام الذهب اليوم في مصر الآن

txt

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 12 ديسمبر في مصر وسبب ارتفاع مواد البناء


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 25 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 26 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 28 والصغرى 12 درجة مئوية.

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

حالة الطقس ودرجات الحرارة حالة الطقس الطقس درجات الحرارة الهيئة القومية للأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

الأكثر قراءة

أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 13-12-2022

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13-12-2022

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 13-12-2022

سعر الدولار اليوم فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 13-12-2022

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم وترددات القنوات الناقلة الثلاثاء 13-12-2022

تقرير فرنسى: مصر تعمل على تعزيز التنقل الأخضر لمكافحة تلوث الهواء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

القدس وأوقافها في خطر

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

عبدالوهاب داود

ضحايا نجيب محفوظ

منى رجب

إسماعيل رسلان بطل مصرى يؤكد أن أخلاق المصريين لا تزال بخير

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان!!

جمال رشدي

تطبيق ذكى للمصريين العاملين بالخارج

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير: هل أوقفت إيران الدعم المالي لـ "الفصائل الفلسطينية؟

نتنياهو يلمح إلى السلام بـ«اتفاقيات إبراهيمية»

استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم «جنين»