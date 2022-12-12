الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جنايات بورسعيد تعاقب تاجر مخدرات بالسجن المشدد 6 سنوات

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثانية، اليوم الإثنين حكما يقضي بالسجن المشدد على شاب لمدة 6 سنوات وغرامة مائة ألف جنيه، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. 

 

صدر الحكم برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار تامر محمد رياض، والمستشار عمر أحمد فتحي، والمستشار أحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير.

 

وتعود تفاصيل القضية رقم 6035 لسنة 2022 جنايات الضواحي، والمقيدة برقم 1129 لسنة 2022 كلي بورسعيد، إنه في يوم 4 سبتمبر الماضي، بدائرة قسم الضواحي، أحرز المتهم "إ. م. م" البالغ من العمر 23 سنة، ويعمل بالسباكة، مخدر الهيروين ومخدر آخر، وذلك بقصد الاتجار، وكذلك تم ضبطه بسلاح أبيض "مطواة". 

 

وجاءت في ملاحظات النيابة العامة، أنه تم ضبط المتهم ب 66 لفافة ورقية من مخدر الهيروين و24 لفافة ورقية من مخدر الميتامفيتامين المخدر.

 

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وائل لطفي

المشكلة المصرية

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