رحلة «أماني» مع القرآن الكريم.. بدأته بالأقصر وأتمت حفظه كاملا بالإسكندرية

وضعتها أسرتها على طريق القرآن الكريم منذ صغرها، لتنشأ على حفظ الذكر الحكيم، ورغم انشغالها في الدراسة، واغترابها عن محافظتها لتكمل دراستها الجامعية بمحافظة الإسكندرية، إلا أنها أرادت أن تكمل ما بدأت وتختم حفظ القرآن، وخلال 7 اشهر أكملت النصف الثاني من القرآن وحصلت على المركز الأول لحفظ القرآن كاملًا خلال 2022، وتم تكريمها من عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية.

وقالت أماني أحمد سهري، ابنة الأقصر الطالبة بالفرقة الثالثة شعبة اللغة الانجليزية بكلية التجارة - جامعة الإسكندرية، إنها تحفظ القرآن الكريم منذ أن كانت في الصف الأول الابتدائي، عن طريق الإلتحاق بالكُتاب أو من خلال شيخ كان يأتي لمنزل أسرتها لتحفيظها هي وشقيقها، مشيرة إلى أنها تقيم في الإسكندرية في فترة الدراسة فقط بالمدينة الجامعية.

أسرة حافظة للقرآن

وأضافت لـ«الدستور» أنها وأشقائها من حافظي القرآن، لافتة إلى أن شقيقها حسن الذي يكبرها بعام، ختم القرآن كاملا وهو في الصف الثاني الثانوي، أما شقيقها الأصغر سهري في الصف الثالث الاعدادي يحفظ 5 أجزاء ومستمر في الحفظ.

وأوضحت أن أول مسابقة لحفظ القرآن التحقت بها كانت في الصف السادس الابتدائي حفظ 3 أجزاء، متابعة إنها استمرت في الحفظ ولكن توقفت في الثانوية العامة، ومع الالتحاق بالجامعة بدأت تبحث عن مكاتب تحفيظ للقرآن، ولكن بسبب جائحة كورونا كان الأغلب من خلال الحفظ «أون لاين، وأكملت بهذه الطريقة مع المشاركة في مسابقات مكتب التحفيظ حيث حصلت على 3 مراكز خلال 2022.



دعم الأسرة والأصدقاء

وأوضحت أنها كانت تحافظ على التوفيق بين الحفظ والدراسة، خاصة أثناء امتحانات «الميد ترم» وكان توفيق الله معها دائما، كما كان الفضل بعد الله دعم أسرتها وتشجيعهم لها بالإضافة إلى مساعدة أصدقائها سواء روان صديقتها المقربة من الأقصر أو مكاريوس، والشيماء زملاء وأصدقاء الكلية الذين كانوا دائما عونًا لها.

ولفتت إلى أنها وصديقها مكاريوس من ديانتين مختلفتين، ولكن لم يشعرا بأي إختلاف، بل كان شجعها على المشاركة بالمسابقة واستكمال حفظ القرآن، وكان على ثقة انها سوف تحصد المركز الأول، مشيرة إلى أن وجود أهلها وأصدقائها «روان والشيماء ومكاريوس» بجانبها يجعلها قادرة على استكمال الدراسة وأي شيئ لأنهم أكبر داعم لها.

وأكدت أنه مع الانتهاء من فترة الدراسة سوف تستكمل دراسة التجويد وحفظ القرآن بالقراءات مع المشاركة في مسابقات القرآن الكريم.

تكريم عميد كلية التجارة

وكرم الدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة- جامعة الإسكندرية، الطالبة أمانى أحمد سهرى، بالفرقة الثالثة شعبة اللغة الانجليزية، وذلك لحصولها على المركز الأول لحفظ القرآن الكريم كاملًا.

وأوضح أن الطالبة سبق حصولها على المركز الثانى بتاريخ 18-5-2022 بحفظ نصف القرآن الكريم، ثم قامت بالحصول على المركز الأول بحفظ 23 جزء بتاريخ 10-9-2022 أى بعدها بفترة قصيرة، ثم أتمت حفظها للقرآن الكريم كاملا بتاريخ 5-12-2022 وحصلت على المركز الاول وذلك فى فترات قصيرة متقاربة.

وأعرب عميد الكلية عن مدى سعادته بالطالبة «أمانى» لحفظها للقرآن الكريم فى هذه الفترة القصيرة وحصولها على المركز الأول وذلك مع الحفاظ على تقديراتها العلمية المتقدمة وقام بتشجيعها وتقديم الدعم لها من الكلية والجامعة لها ولجميع النماذج المشرفة مثلها.