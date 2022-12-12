الإثنين 12 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سيدة وآخر لإدارتهما كيانين وهميين للتعليم فى طنطا

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق المختصة في الغربية بحبس سيدة ومتهم آخر، لإدارتهما كيانين وهميين للتعليم، 4 أيام على ذمة اتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، كما طلبت تحريات ضباط الأموال العامة في الواقعتين.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مسئولى بعض الكيانات الوهمية غير المرخصة من الجهات المعنية المختصة)، والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد (2) كيان تعليمى غير مرخصين بنطاق محافظة الغربية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة ذلك النشاط غير المشروع على النحو التالى  (أكاديمية غير مرخصة بدائرة قسم شرطة أول طنطا) يديرها (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالزيات) واتخاذه من مقر الأكاديمية المشار إليها مقراً  لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات ودبلومات علمية فى مجالات طبية مختلفة. 

 (أكاديمية غير مرخصة بدائرة مركز شرطة ثان طنطا) تديرها (إحدى السيدات– مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا)، واتخاذها من مقر الأكاديمية المشار إليها مقراً  لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات ودبلومات علمية فى مجالات طبية مختلفة. 

كما أضافت التحريات بقيام مسئولى الأكاديميتين بإنشاء صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى والإعلان من خلالهما بأنهما وكلاء معتمدين للعديد من الجامعات الأجنبية بالبلاد ومنحهم للدارسين لديهما شهادات علمية معتمدة من الجهات المعنية المختصة تمكنهم من الإلتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج ، مما مكنهم من إستقطاب العديد من الطلاب راغــبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك. 

كما ضُبط بحوزة المتهمين(عدد من شهادات التخرج خالية البيانات فى تخصصات دراسية مختلفة – أكلاشيهات تحمل إسم الأكاديميات – طلبات تسجيل للالتحاق بالعام الدراسى – كارنيهات بأسماء العديد من الطلاب الدارسين - إيصالات إستلام مبالغ نقدية –مجموعة من صور بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد خاصة بالطلاب الدارسين– مجموعة من نماذج إمتحانات وبيان درجات للطلاب الدارسين – مطبوعات دعائية –مجموعة من الكتب الدراسية المختلفة فى تخصصات طبية مختلفة)،  وبمواجهةالمتهمينأقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الاحتيال على المواطنين الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الجامعات المصرية الجريمة المنظمة التقنيات الفنية الحديثة الشهادات الجامعية بالنصب والإحتيال النصب والاحتيال علي المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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