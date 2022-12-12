الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«نائب الوكالة الأمريكية» تشارك في ورشة عمل نواب مديري بعثات آسيا

الوكالة الامريكية
الوكالة الامريكية للتنمية

تسافر بالوما آدامز ألين، نائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم، إلى بانكو- تايلاند، وذلك لحضور ورشة عمل نواب مديري بعثات آسيا في بعثة التنمية الإقليمية لآسيا التي تتخذ بانكوك مقراً لها. 

ومن المقرر أن تلتقي ألين أثناء وجودها هناك مع كبار قادة وموظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمناقشة أولويات زيادة دعم القوى العاملة وتعزيز جهود التوطين التي تبذلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز التنوع والمساواة والاندماج في البرامج.

كما تلتقي نائب المدير مع موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركائها لمناقشة مجالات العمل الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك المساعدة الإنسانية والتأهب للكوارث والاستدامة البيئية والحوكمة والصحة، ومن المقرر أن تساهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تحقيق مكاسب إنسانية وتنموية مستدامة في جميع أنحاء العالم.

بالوما آدامز ألي الوكالة الأمريكية للتنمية تايلاند آسيا التنمية الإقليمية الصحة

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