خبرة 18 سنة.. «التنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف خالية

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن وظائف خالية بالمجلس القومى للمرأة، التابع لرئاسة الجمهورية، فى تخصصات رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئاسة المجلس-رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي-رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع واللجان-رئيس الإدارة المركزية للإعلام والمراسم-رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية-مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة-مدير عام الإدارة العامة لمتابعة شكاوى المرأة-مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الفروع-مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية-مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية.

ويبدأ تلقى طلبات شغل الوظائف الشاغرة بين يومى 2022/12/06 و2023/01/05، وتسلم المستندات المطلوبة للمكتب الفني بالمجلس القومي للمرأة خلال مواعيد العمل الرسمية للمجلس طوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، على العنوان الآتى: 11 ش عبدالرازق السنهورى متفرع من مكرم عبيد– أمام حديقة الطفل– مدينة نصر- القاهرة.

ويشترط لشغل الوظائف المعلن عنها الحصول على مؤهل عال يتوائم مع نوع وطبيعة الوظيفة، ويرفق بطلب شغل الوظيفة المستندات الآتية: بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم لشغل الوظيفة مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك من أصل وصورتين وعدد (4) صور شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي.

كما تشمل الشروط القدرة على القيادة والتعامل مع فريق العمل، المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التى تحكم نظم العمل، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى، والمعرفة الكافية بإحدة اللغات الأجنبية، وقضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية ثمانية عشر عامًا على الأقل متفقة مع طبيعة ونوع العمل.

وتخضع إعلانات الوظائف الخالية عبر بوابة الوظائف الحكومية لإشراف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الذى يعمل شئونه فى تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية فى شغل الوظائف العامة، سواء للمعينين الجدد أو أصحاب الوظائف القيادية.