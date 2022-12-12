انتخاب وزير النفط العراقى رئيسًا لمجلس وزراء منظمة «أوابك»

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، عن انتخاب وزيرها حيان عبدالغني رئيسًا لمجلس وزراء منظمة "أوابك" بدورته الجديدة للعام 2023.

وقالت الوزارة في بيان وفق وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس الوزراء لشئون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني أكد حرص العراق على تفعيل دور منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك" وأهمية بناء رؤى جديدة للتعاون والتعاطي الواقعي مع التحديات التي تواجه الأسواق العالمية، والدول المنتجة للنفط".

وأكد وزير النفط بحسب البيان، أن "أغلب الدول العربية المنضوية في منظمة "أوابك" تمثل وتشكل ثقلًا كبيرًا في الإنتاج النفطي العالمي، ولهذا يتطلب إعادة النظر في نظامها الأساسي، وبما يمكنها من لعب دور أكبر لتحقيق تطلعاتها، في التعامل الواقعي مع التحديات التي تواجه السوق النفطية، وصولًا إلى تحقيق مزيد من الاستقرار في الأسواق العالمية".

وأشار إلى "أهم التحديات التي تواجه الأسواق النفطية، هي "جيوسياسية "، وصحية، والحروب والتوترات العسكرية، مشددًا "أننا نعمل في "أوبك بلس "للتخفيف من كل هذه المؤثرات، مؤكداً، أن "التوترات السياسية واحدة من العوامل التي تؤدي إلى تفاقم المشكلة، وتضرر المنتجين والمستهلكين في آن واحد، وعلينا توظيف النفط والطاقة للتقريب بين الدول، وتجنيب الأسواق العالمية تداعيات الصراعات السياسية، وأن الصراع الأوروبي - الروسي أثر سلبًا على استقرار الأسواق العالمية، معبرًا عن أمله في لجوء الأطراف المعنية إلى الحوار".

وأضاف البيان أنه "تم انتخاب نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبدالغني رئيسًا لمجلس وزراء منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوابك) "بدورته الجديدة لعام 2023، واختيار ممثل العراق في المنظمة نصير عزيز جبار رئيساً للمكتب التنفيذي".

من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علي سبت بن سبت: بأن "مجلس وزراء المنظمة قد عقد اجتماعه التاسع بعد المئة، في دولة الكويت بتاريخ 12 ديسمبر 2022".

وأضاف بن سبت، أن "الاجتماع قد ناقش مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة ومن بينها مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2023، وقد استعرض الاجتماع التقدم على صعيد تنفيذ خطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة المعتمدة من قبل مجلس وزراء المنظمة وخاصة في مجال تفعيل العلاقة بين الأمانة العامة للمنظمة والشركات العربية المنبثقة عنها، ومجال تفعيل دور المنظمة في التدريب، ومجال تنسيق مواقف الدول الأعضاء وباقي الدول بشأن مفاوضات التغير المناخي والالتزامات المترتبة عليه، ومجال تطوير بنك المعلومات وتفعيل دوره".

وأوضح، أن "المجلس قد اطلع أيضًا على الدراسات الاقتصادية والفنية التي أنجزتها الأمانة العامة، بالإضافة إلى التقارير المعدة من قبل الأمانة العامة لمنظمة أوابك من ضمنها التقرير الربع سنوي حول الأوضاع البترولية العالمية، والتقرير الربع سنوي حول (تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين) وغيرها".

وتابع البيان، أن "الاجتماع اطلع على التقرير المعد حول عمليات التحضير والإعداد لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المزمع عقده في دولة قطر خلال الربع الأخير من عام 2023، وعلى الفعاليات والندوات التي نظمتها الأمانة العامة أو شاركت فيها خلال عام 2022"، مبينًا، أن " الاجتماع تداول بشأن متابعة قرار مجلس الوزراء الموقر "4/107" بشأن تكليف المكتب التنفيذي للمنظمة وبالتنسيق مع المملكة العربية السعودية في تفعيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وتبني تطبيق المفهوم الاقتصادي الدائري للكربون.

ويذكر أن الاجتماع التاسع بعد المئة لمجلس وزراء منظمة أوابك، قد سبقه الاجتماع الـ164 للمكتب التنفيذي الذي عقد بتاريخ 11 ديسمبر 2022، وهو اجتماع مخصص للتحضير لاجتماع مجلس وزراء المنظمة.