«شيخ المعماريين ومهندس الفقراء» بثقافة حسن فتحي بالأقصر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، من خلال إقليم جنوب الصعيد الثقافى، حيث نظم قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "حسن فتحى شيخ المعماريين ومهندس الفقراء" أوضح العادلي حسان محمد سبب تسمية المهندس حسن فتحى مهندس الفقراء.

وبناء قرية حسن فتحى وولادته ووفاته وأسلوبه وأعماله المعمارية، كما عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "التأكيد على الأضرار النفسية والإجتماعية" تحدث حسن عبد الباري عن معنى سلوك التنمر وسلبيات هذا السلوك وآثاره النفسية والاجتماعية على المجتمع والاستشهاد بنماذج من السيرة النبوية عن نبذ التنمر وكيف يدعو ديننا إلي جبر الخواطر والمساواة بين الناس.

عقد قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان"الفوضى وعدم إحترام الآخر" تحدث سيد مرتضى عن أهمية إحترام الآخر والتى تعد من أهم عناصر التربية السليمة كما تكلم عن الفوضى وتعريفها وأسبابها والفوضى الخلاقة التي تهدد المجتمع، بجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "المحافظة على الموارد الطبيعية" تحدث أحمد برعي عن الموارد الطبيعية المتواجدة في مصر من حيث أنواعها وأماكن تواجدها وأهم الطرق والمشروعات التي تقوم بها الدولة للمحافظة على هذه الموارد وأهمية هذه الموارد بالنسبة للإقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر عادل دنقل قصيدة بعنوان "نطق القلم"، كما أعد قصر ثقافة بهاء طاهر أنشاد ديني في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقاها المنشد والشاعر يحيى بحر بحضور أطفال جمعية أولي العزم وحضانة روضة الجنة كيدز، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنية إستخدام ورق الفوم وأشكال مختلفة رسم وتلوين ورسم مسكات تنفيذ صفاء حسن قرشي، رنا محمد حسن.

قدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "دور الأدب في الحفاظ علي التراث التاريخي" أوضحت د. علا على معنى كلمة الأدب ومعني التراث التاريخي وأهم سمات الأدب والقضايا التي يتم اثارتها من خلال الأجناس الأدبية والإجراءات التي يجب على البلاد الحفاظ علي تراثها، بجانب ذلك عقدت محاضرة بعنوان"تلف صدأ المعادن وكيفية تأثيره على المقتنيات الخشبية" أوضح د. محمد ربيع ماهو تلف صدأ المعادن وعلاقة وميكانيكية حدوث تلف الصدأ مع تلف الأخشاب ومظاهر التلف الناتجة عن صدأ المعادن علي الأخشاب، بجانب ذلك عقدت محاضرة بعنوان"دور الفنون في حياة الفرد والمجتمع" تحدث سيد صدقى فهمى عن الفنون وأنواعها ودور الفنون وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع.

أعدت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة حكى بعنوان"الملك دجر" تأليف وسيم عفيفى ألقاها السادات مصطفى عبده وتحدث عن حياته وأعماله ومقابره وآثاره، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة أشغال يدوية نفذتها فاطمة أحمد، بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة عرض مسرح عرائس أداء عفاف إبراهيم، وكذلك أعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس عن قصة "الأرنب الكسلان" أداء نيرمين البير وهناء عباس.