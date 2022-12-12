التحقيق فى وفاة شاب بجرعة مخدرات زائدة فى روض الفرج

أمرت نيابة روض الفرج بتشريح جثة شاب عثر عليه متوفي عقب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب متوفي بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب متوفي نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.