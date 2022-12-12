الإثنين 12 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى وفاة شاب بجرعة مخدرات زائدة فى روض الفرج

جثة
جثة

أمرت نيابة روض الفرج بتشريح جثة شاب عثر عليه متوفي عقب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب متوفي بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب متوفي نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جرعة مخدرات زائدة روض الفرج وفاة شاب نيابة روض الفرج تشريح جثة شاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 والأونصة فى الصاغة المصرية

قتل والديه وشقيقه.. المتهم فى «مذبحة كفرالشيخ» يكشف سبب ارتكابه الجريمة

مسلسلات رمضان 2023.. يسرا: انتظروا الكثير من المفاجآت فى «حمدا لله على السلامة»

قرعة نارية للأهلى ومتوازنة للزمالك فى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا

السجن 5 سنوات لعامل شرع في قتل زوجته بقنا

فون دير لايين: شبهات الفساد فى البرلمان الأوروبى «خطرة جدًا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

إسماعيل رسلان بطل مصرى يؤكد أن أخلاق المصريين لا تزال بخير

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان!!

جمال رشدي

تطبيق ذكى للمصريين العاملين بالخارج

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

ماجد حبته

فساد البرلمان الأوروبى

الحسين عبدالرازق

نصر العرب للعرب!

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير: هل أوقفت إيران الدعم المالي لـ "الفصائل الفلسطينية؟

نتنياهو يلمح إلى السلام بـ«اتفاقيات إبراهيمية»

استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم «جنين»