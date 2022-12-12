الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير القوى العاملة يختتم جولاته بجنوب سيناء بتفقد وحدة تدريب متنقلة بطور سيناء

حسن شحاتة وزير القوى
حسن شحاتة وزير القوى العاملة

في ختام جولاته في محافظة جنوب سيناء والتي بدأت أول أمس السبت، تفقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة ظهر اليوم الإثنين، وبحضور اللواء خالد متولي نيابة عن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وحدة تدريب متنقلة بمدينة طور سيناء، حيث أوضح أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة للوزير شحاتة، أن هذه الوحدة المتنقلة قامت بتنفيذ 7 دورات سابقة لتدريب متدربات على مهنة الخياطة، مضيفًا أن الدورة الحالية رقم 8، ويستفيد منها 10 متدربات جدد على تلك المهنة التي تحتاجها سوق العمل.

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واستمع الوزير إلى مطالب المتدربات ووعدهم بتسهيل كل الإمكانيات لجميع سيدات سيناء الراغبات في التدريب على مهن مختلفة، ودعم وتوفير مراكز تدريب ثابتة ومتنقلة بجميع مدن "المحافظة"، تنسيقًا مع المحافظة، فضلًا عن دراسة إمكانية تسليم ماكينات خياطة للمتدربات بدلًا من المكافآت المالية، لمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة، تماشيًا مع سياسات الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المشروعات الصغيرة التي توفر فرص العمل، وتدعم التنمية والاقتصاد المصري.

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وجاء في بيان صحفي عن الوزارة، أن هذه الدورة التدريبية التي تفقدها الوزير اليوم تأتي في إطار تنفيذ خطة التدريب المهني الجديدة 2022-2023، التي أطلقها الوزير شحاتة لتنفيذها في عدد 75 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية، منها 38 مركزًا ثابتًا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالى 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شابًا وفتاة.

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وجاء في البيان، أيضًا، أنه بتفقد الوزير شحاتة لوحدة التدريب بطور سيناء تنتهي جولاته التي بدأها أول أمس السبت بافتتاح مؤتمر عمالي دولي عن دور العمال في الحوار المجتمعي وتوفير بيئة عمل آمنة، ثم تفقد مشروع التجلي الأعظم بسانت كارتين، وتسليم عمالة غير منتظمة وثائق تأمين على الحياة، وزيارة دير سانت كاترين، وافتتاح ملتقى توظيف وتسليم عقود لذوي همم، وتسليم وثائق تأمين على الحياة لعمالة غير منتظمة بطور سيناء أيضًا.

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وزير القوى العاملة حسن شحاتة وحدة تدريب متنقلة سوق العمل مهنة الخياطة الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر عمالي عمالة غير منتظمة مشروع التجلي الأعظم بسانت كارتين

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وائل لطفي

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