انفجار وإطلاق نار داخل حى سكنى يسكنه صينيون فى العاصمة الأفغانية كابول

شهد حى سكنى يسكنه رجال أعمال صينيون فى العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الإثنين، انفجارا ضخما، أعقبه إطلاق نار.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن دوي انفجار قويا وإطلاق نار سمع في بيت ضيافة، عادة ما ينزل فيه رجال أعمال صينيون بالعاصمة الأفغانية كابول.

وذكرت وكالة «فرانس برس»، نقلا عن شاهد عيان، أن الانفجار كان قويا جدا وسمع بعد ذلك إطلاق نار كثيف.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن مسلحين فتحوا النار داخل مبنى يسكنه بعض الأجانب في العاصمة، وحاولوا اقتحام الفندق، وكان بعضهم يرتدي سترات ناسفة.

استهداف سفارة باكستان فى العاصمة الأفغانية

والأسبوع الماضى، استُهدفت سفارة باكستان فى العاصمة الأفغانية كابول.

وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الهجومَ المسلَّحَ الذي استهدف سفارة جمهورية باكستان الإسلامية، ومحاولة اغتيال القائم بأعمال السفارة في العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الخارجية الكويتية تأكيدها، في بيان صحفي، موقف دولة الكويت المناهض للعنف والإرهاب، مشددة على تضامن الكويت ووقوفها إلى جانب باكستان، وتأييدها في كل ما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وكانت السفارة الباكستانية في كابول قد تعرضت لهجوم، الجمعة، تضمن استهداف القائم بالأعمال لدى أفغانستان .

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي عن مسئوليته عن هجوم استهدف السفارة الباكستانية في كابول، ووصفته إسلام آباد بأنه "محاولة اغتيال".

وأصيب حارس أمني بإطلاق نار، الجمعة، على سفارة باكستان في العاصمة الأفغانية كابول.

وفي بيان نقله موقع "سايت" المتخصص في مراقبة الجماعات الجهادية، قال فرع ولاية خراسان التابع لـ"داعش" إنه "هاجم السفير الباكستاني المرتدّ وحراسه".

وندد رئيس الوزراء الباكستاني، شبهاز شريف، بما وصفه بأنه "محاولة اغتيال" استهدفت رئيس البعثة الباكستانية، مطالبا بفتح تحقيق في الواقعة.