حبس شخصين لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من أجنبى بمصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية حبس شخصين ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية وهواتف محمولة من أجنبى بأسلوب المغافلة بنطاق دائرة القسم.

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "شخصين- مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة" حال تواجدهما بدائرة القسم لقيامهما بمغافلة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بأحد الفنادق الكائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وسرقة "هاتفه المحمول- مشغولات ذهبية" أثناء تواجدهم أمام محل مصوغات كائن بدائرة القسم، حال عرض المجنى عليه مشغولات ذهبية ملكه للبيع بمعرفة أحدهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" على النحو المشار إليه وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكن أحدهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.