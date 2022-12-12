الإثنين 12 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

والد «طفلي إمبابة»: عمهم ضرب دماغهم في بعض لهذا السبب

ارشيفية
ارشيفية

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول واقعة وفاة طفل 5 سنوات وإصابة شقيقه الأكبر عقب تعد عمهما عليهما بالضرب، بقصد تأديبهما لشربهما السجائر.

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل المجنى عليه، وطلبت تقرير مفصل حول اسباب الوفاة كما امرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وبسؤال والد الطفلين عاطل أتهم شقيقه عاطل "له معلومات جنائية مسجلة"، بالتعدي على نجليه.

وأضاف أنه تفاجىء عقب عودتها إلي المنزل بقيام شقيقه المتهم بتقيد نجليه والتعد عليهما ضرباً بقصد تأديبهما لشربهما السجائر، مشيرًا إلى أنه قام بفك وثاقهما وغادر وعقب ذلك تلقي إتصالاً من المتهم يفيد بدخول نجله المتوفي بحالة إعياء وقىء بسبب وصلة الضرب وقاما بنقله وشقيقه إلي المستشفي لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة خلال ذلك".

كان تلقي المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة إشارة من مستشفي التحرير مفادها وصول طفل يدعي "محمود إ" 5 سنوات مصاب بحالة إعياء ولفظ أنفاسه خلال محاولة إسعافه وكذا استقبال شقيقه "أدهم" 6 سنوات مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد وإدعاء تعد شقيق والدهما ومقيمين بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص وبمناقشة الطفل المصاب أفاد بتعدي شقيق والدهما عليه وشقيقه المتوفي وتقيديهما وضرب رأسهما ببعض لشربهما السجائر وعقب ذلك أصيب شقيقه بحالة إعياء وقىء، وتم التحفظ علي الجثة داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بارتكاب الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

النيابة العامة الجيزة طفل السجائر عمهما إمبابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

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