«الحوار الوطني وحقوق الإنسان» ندوة بالمركز الإعلامي بزفتى

عقد مجمع اعلام زفتى، بمحافظة الغربية، بالتعاون مع الوحدة المحلية بنهطاى، ندوة إعلامية تحت عنوان “الحوار الوطنى وحقوق الانسان"، تحدث في الندوة الدكتور احمد حسين أستاذ الاعلام التربوى بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

ودارت الندوة عن مفهوم الحوار الوطنى وهو النقاش والتعبير بحرية تامة حول كل القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين كل مكونات المجتمع سواء أحزابا او جمعيات او نقابات او حتى على مستوى الأفراد.

وأوضح أهمية تنشئة الأفراد على فكرة الحوار وقبول الاخر لو كان مختلفاً معك في الفكر والتوجه او الرأي فلا بد من غرس قيمة الحوار في الاسرة بين الزوج والزوجة والابناء.

وتعرض لمفهوم الحوار في القرآن والسنة النبوية الشريفة فقد كان الرسول عليه افضل الصلاة والسلام يتحاور مع أصحابه في كل القضايا الدنيوية، واشار الى أن المبادرة التي اطلقها الرئيس حول الحوار الوطني في ابريل الماضي وتم الإعداد لها حتى انطلقت فعليتها في شهر مايو من العام الجاري، برئاسة ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بدعوة كل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والشخصيات العامة وكذا المعارضين ولكنها توقفت اثناء مؤتمر المناخ.



واضاف د. احمد حسين بان هناك عدة فوائد للحوار الوطنى من بينها الاستماع لكل الرؤى سواء المتفقة معنا او المغايرة لحل الازمات والمشكلات فضلا عن تحقيق الامن والسلم الاجتماعي وكذلك تحقيق التنمية المستدامة وبناء الأوطان حيث انه يقاس تقدم الأمم بتحقيق مبدأ " الرأي والرأى الاخر " ومن فوائد الحوار أيضا تجنب الصراعات والحروب الاهلية. وأضاف الدكتور احمد أن أهم حق من حقوق الانسان وهى حق الحياة وحرية التعبير وحرية الاعتقاد ومبدا تكافؤ الفرص وان هناك ارتباط وثيق بين الحوار الوطنى وحقوق الانسان.



واكد انه من اهم أسس الحوار الوطنى الشامل هو وجود الحجة والدليل فضلا عن وجود الإرادة المخلصة لحل الازمات وكذا الاخذ في الاعتبار التحديات الأمنية والاستراتيجية سواء كانت داخليا أو خارجيا وفى نهاية الندوة تم وضع عدة توصيات منها تكريس مبدأ قبول الآخر والآراء المختلفة فى الاسرة و نشر ثقافة حقوق الانسان وتدريسها في المدارس وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى والاحزاب .



شارك في الندوة موظفي الوحدة وبعض اهالى القرية، بحضور دكتور محمد سعيد امام رئيس الوحدة المحلية بنهطاى، وادار الندوة وفاء عبد العليم حنون اخصائى اعلام، تحت اشراف عبد الله الحصري مدير مجمع الاعلام، عزة سرور مدير عام إدارة اعلام وسط الدلتا.