الإثنين 12 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الصحة تشدد على ضرورة التطعيم بمصل الإنفلونزا

إنفلونزا
إنفلونزا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر والعالم يشهدان انتشارا واسعا في الفيروسات التنفسية، بسبب فصلي الخريف والشتاء.

أنواع الإنفلونزا

وأكد «عبدالغفار» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة «الأولى الفضائية» أن الإنفلونزا متعددة الأشكال فعلى سبيل المثال (الإنفلونزا، فيروس الخلايا التنفسية المندمجة (المخلوج)، الادنو فيروس، البارا إنفلونزا) حيث يشهد العالم ارتفاع إصابات الفيروسات التنفسية الآن وبالتالي لقاح الإنفلونزا هام للغاية.

الصحة المصرية تنصح دائمًا المواطنين

وأضاف أن وزارة الصحة المصرية تنصح دائما المواطنين بأخذ لقاحات الإنفلونزا مع بدايات فصلي الخريف والشتاء، وذلك لا يعني أخذ اللقاح في أي وقت في العام غير فعال، كما يمكن أخذ اللقاح في أي وقت من العام وإنما فصلي الخريف والشتاء هما الأكثر استفادة من اللقاح.

اللقاح الإنفلونزا

ونصح المواطنين بأنه يجب أخذ اللقاح «مصل الإنفلونزا» لأنه موسمي، ويرجع ذلك بسبب أن فيروس الإنفلونزا من الفيروسات التي تتغير كثيرا وبالتالي علاج العام الماضي يختلف عن العام الحالي وهكذا، معلقا "هناك تغيرات مستمرة من خلال لقاحات جيدة للإنفلونزا مرتبطة بتغير الفيروسات وشكل فيروس الإنفلونزا تحديدا".

 

أنواع الإنفلونزا الصحة المصرية تنصح دائما المواطنين اللقاح الإنفلونزا

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 والأونصة فى الصاغة المصرية

وزير التموين يسلم الجوائز للفائزين في مسابقة تصميم المجوهرات والمشغولات الذهبية

للهروب من مخالفة مرورية.. تجديد حبس سائق انتحل صفة أمين شرطة بالطالبية

طريقة التعاقد على الغاز الطبيعي للمنازل

وزيرة التضامن: المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلى توفر 36 خدمة

الصحة: توجيهات رئاسية بألا يؤثر التعامل مع كورونا على البرامج الصحية والمبادرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

إسماعيل رسلان بطل مصرى يؤكد أن أخلاق المصريين لا تزال بخير

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان!!

جمال رشدي

تطبيق ذكى للمصريين العاملين بالخارج

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

ماجد حبته

فساد البرلمان الأوروبى

الحسين عبدالرازق

نصر العرب للعرب!

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير: هل أوقفت إيران الدعم المالي لـ "الفصائل الفلسطينية؟

نتنياهو يلمح إلى السلام بـ«اتفاقيات إبراهيمية»

استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم «جنين»