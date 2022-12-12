الصحة تشدد على ضرورة التطعيم بمصل الإنفلونزا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر والعالم يشهدان انتشارا واسعا في الفيروسات التنفسية، بسبب فصلي الخريف والشتاء.

أنواع الإنفلونزا

وأكد «عبدالغفار» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة «الأولى الفضائية» أن الإنفلونزا متعددة الأشكال فعلى سبيل المثال (الإنفلونزا، فيروس الخلايا التنفسية المندمجة (المخلوج)، الادنو فيروس، البارا إنفلونزا) حيث يشهد العالم ارتفاع إصابات الفيروسات التنفسية الآن وبالتالي لقاح الإنفلونزا هام للغاية.

الصحة المصرية تنصح دائمًا المواطنين

وأضاف أن وزارة الصحة المصرية تنصح دائما المواطنين بأخذ لقاحات الإنفلونزا مع بدايات فصلي الخريف والشتاء، وذلك لا يعني أخذ اللقاح في أي وقت في العام غير فعال، كما يمكن أخذ اللقاح في أي وقت من العام وإنما فصلي الخريف والشتاء هما الأكثر استفادة من اللقاح.

اللقاح الإنفلونزا

ونصح المواطنين بأنه يجب أخذ اللقاح «مصل الإنفلونزا» لأنه موسمي، ويرجع ذلك بسبب أن فيروس الإنفلونزا من الفيروسات التي تتغير كثيرا وبالتالي علاج العام الماضي يختلف عن العام الحالي وهكذا، معلقا "هناك تغيرات مستمرة من خلال لقاحات جيدة للإنفلونزا مرتبطة بتغير الفيروسات وشكل فيروس الإنفلونزا تحديدا".