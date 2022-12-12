الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستمع لمالك استوديو تصوير بشبرامنت والعاملين لكشف سبب حريقه

ارشيفية
ارشيفية

فتحت النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في واقعة حريق استوديو تصوير بمنطقة شبرامنت بأبو النمرس، واستمعت لأقوال مالك الاستوديو والعاملين به لكشف ملابسات الحريق، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الحريق لبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الاستوديو لكشف سبب اندلاع الحريق، ومعرفة بداية الحريق ونهايته والعوامل التى ساعدت على الاشتعال وإعداد تقرير فني.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الاستوديو وعدد من العاملين به، لبيان سبب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت به، وإعداد تقرير لضمه للتحقيقات التي تجريها جهات التحقيق المختصة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق باستوديو تصوير بمنطقة شبرامنت بأبو النمرس، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق وأمرت بما سبق.

النيابة العامة حريق استوديو تصوير شبرامنت أبو النمرس الأدلة الجنائية

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وائل لطفي

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