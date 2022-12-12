الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 فى انقلاب سيارة ملاكى على طريق الزعفرانة

أرشيفية
أرشيفية

أصيب 5 إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا يفيد بوقوع حادث مروري ناتج عن انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة، نتح عنه إصابة 5.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بعدد 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه إصابة كل من: "ا.ع"، 27 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، و"ع.ع.ك" 24 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، و"ك.م.ن"، 17 عامًا، مصابًا باشتباه خلع بالكتف اليمنى، و"ا.ي.س"، 22 عامًا، مصابًا بكدمات بالكتف اليمنى، و"ا.ف.ر"، 29 عامًا، صيدلي، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، جميعهم يقيمون محافظة سوهاج.

وجارٍ إسعاف المصابين بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة، فيما قامت معدات الوحدة المحلية والمرور برفع آثار الحادث من نهر الطريق وعادت حركة السير لطبيعتها.

 

الاسعافات الأولية الوحدة المحلية انقلاب سيارة ملاكى طريق الزعفرانة محافظة سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

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