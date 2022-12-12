الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مصادر بـ«التعليم» تنفى تأجيل امتحانات نصف العام بسبب «جدرى القرود»

رضا حجازى
رضا حجازى

تداولت أنباء على منصات التواصل الاجتماعي خلال السلاعات الماضية، بأنه صدر قرار من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتأجيل امتحانات نصف العام؛ بسبب ظهور حالات جديدة من فيروس جدري القرود.

"الدستور" تواصلت مع مصادر من وزارة التعليم، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن الامتحانات في موعدها ولا تأجيل.

وأكدت المصادر أن الوضع الصحي في المدارس آمن وطبيعي ولا يستلزم اتخاذ أي إجراءات استثنائية بشأن تأجيل الامتحانات، مُشددةً على أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكافة المدارس الحكومية في موعدها المقرر، يوم 14 يناير 2023 حتى 26 يناير 2023، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023 المعلن عنها مسبقاً، دون أي تغيير.

وأشارت إلى الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض المعدية داخل الفصول التعليمية بما فيها الفيروس المخلوي التنفسي، بالتنسيق مع مديرية الصحة بكل محافظة.

إجراءات استثنائية احترازية التربية والتعليم والتعليم الاحترازية التربية والتعليم والتعليم الفني السوشيال ميديا الصحة والسكان المستشفيات التابعة لوزارة الصحة

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