في عدد ديسمبر.. قطر الندى تحتفي بالفتاة المصرية

صدر العدد الجديد من مجلة قطر الندى، عدد ديسمبر 2022، عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بغلاف مميز يحتفي بالفتاة المصرية.

وأشارت الكاتبة نجلاء علام رئيس تحرير مجلة قطر الندى، في المقال الافتتاحي للعدد، إلى تدشين الدولة عدة برامج ومبادرات خاصة ببناء مهارات الفتاة المصرية، ومنها المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوِّي" التي تحظى بدعم ورعاية السيدة الفاضلة "انتصار السيسي" قرينة السيد رئيس الجمهورية، للاحتفاء بهن وتشجيعهن على الإبداع والنجاح، وإيمانًا منها بحقوق وقدرات الفتيات، وتتيح المبادرة التي يتم تنفيذها في إحدى وعشرين محافظة للفتيات التعبير عن أنفسهنّ، وتنمية مهارتهن الحياتية، كما دعت مجلة قطر الندى الفتيات للاستفادة من هذه المبادرات القيمة، التي تؤثر تأثيرًا إيجابيًا في حياة كل منهن.

وتزامنًا مع هذه الجهود الكبيرة، قدمت المجلة غلافًا مميزًا، تحية منها للفتاة المصرية وخاصة في المناطق الحدودية، حيث تظهر الفتاة على الغلاف، بزيها الشعبي المصري الجميل، متطلعة للمستقبل وواثقة في غد أفضل، والغلاف رسوم الفنانة رشا منير.

كما يحتوي العدد على أبواب منوعة تفاعلية، وقصص وأشعار وسيناريوهات مصورة.

وكانت الهيئة العامة لقصور الثقافة قد أصدرت عدد نوفمبر الماضي من مجلة قطر الندى، وجاء منوعًا في موضوعاته، فضم موضوعات عن البيئة والمناخ ونهر النيل بمناسبة انعقاد مؤتمر Cop 27، بشرم الشيخ، وقد أفردت مجلة قطر الندى لهذا الموضوع قصصًا وأشعارًا وسيناريوهات مصورة، عن الحفاظ على البيئة والمناخ، بالإضافة إلى الباب الذي يقدم على صفحاتها منذ عدة أشهر عن البيئة، بعنوان "نافذة خضراء"، تزامنًا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "اتحضر للأخضر"، وتناول هذا الباب في حلقاته المختلفة قضايا البيئة بشكل مبسط للأطفال، وجهود الدولة في مجال المحافظة عليها.

جدير بالذكر أن مجلة قطر الندى تصدر عن مشروع النشر، أمين عام النشر الشاعر جرجس شكري، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية الشاعر مسعود شومان، ومدير عام النشر الثقافي الكاتب الحسيني عمران.