«ذا أثلتيك»: رونالدو جمع متعلقاته من خزانته بمانشستر يونايتد قبل فسخ عقده

كشفت تقارير صحفية، عن كواليس جديدة بشأن انتهاء علاقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسبق أن أعلن نادي مانشستر يونايتد عن فسخ تعاقد كريستيانو رونالدو، قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم، قطر 2022.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ذا أثلتيك، فإن رونالدو كان يستعد بشكل مسبق للرحيل عن الفريق، مشيرة إلى أنه أفرغ خزانته الخاصة بمقر النادي قبل السفر مع منتخب البرتغال للمشاركة في بطولة كأس العالم.

وودع منتخب البرتغال بطولة كأس العالم، من الدور ربع النهائي أمام منتخب المغرب بالخسارة بهدف دون رد.

وأضافت الشبكة أن رونالدو أخذ كل متعلقاته المهمة من الخزانة في مطلع شهر نوفمبر، أي قبل أسبوعين من إذاعة مقابلته مع بيرس مورجان، والتي فجرت غضب إدارة نادي مانشستر يونايتد ضده.

أول تعليق من رونالدو عقب توديع كأس العالم 2022

وقال كريستيانو رونالدو: "لحسن الحظ، لقد فزت بالعديد من الألقاب دوليًا، ولكن وضع اسم بلدنا عاليًا والتتويج بكأس العالم، كان بمثابة حلمي الأكبر، لقد قاتلت من أجل ذلك، وناضلت بشدة لهذا الحلم"، متابعًا: "في المباريات الخمس التي سجلتها في نهائيات كأس العالم على مدار 16 عامًا، كنت دائمًا بجانب لاعبين رائعين وبدعم من ملايين البرتغاليين، بذلت قصارى جهدي".

وتابع: "كنت أترك كل شيء خارج الملعب، لم أدر وجهي أبدًا بعيدًا عن القتال، ولم أتخل أبدًا عن هذا الحلم"، مشيرًا إلى أنه "للأسف، لقد انتهى الحلم بالأمس. وأريدكم جميعًا أن تعرفوا أن الكثير قد قيل، وكُتب الكثير، وتم التكهن بالكثير، لكن تفاني للبرتغال لم يتغير أبدًا".

وواصل: "لقد كنت دائمًا مناضلًا من أجل هدف الجميع، ولن أدير ظهري أبدًا لزملائي وبلدي".

واختتم كريستيانو رونالدو رسالته، قائلًا: "ليس هناك الكثير ليقوله الآن. شكرًا لك البرتغال. شكرًا قطر، لقد كان الحلم جميلًا. والآن نتمنى التوفيق لجميع المنتخبات المتبقية في المباريات المقبلة".

