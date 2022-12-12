رئيسة بيرو ستطلب من الكونجرس تقديم موعد الانتخابات إلى 2024

قالت رئيسة بيرو الجديدة دينا بولوارتي، اليوم الإثنين، إنها ستقدم للكونجرس مشروع قانون لإجراء الانتخابات العامة قبل موعدها بعامين في أبريل 2024، وسط توترات في الدولة الواقعة بمنطقة جبال الأنديز بعد الإطاحة بالرئيس السابق بيدرو كاستيو.

وأدت بولوارتي اليمين الدستورية الأسبوع الماضي بعد عزل الكونجرس لكاستيو واعتقاله بسبب محاولته حل المجلس التشريعي لمنع التصويت على عزله.

وقالت بولوارتي، في كلمة للأمة: "قررت تقديم مشروع قانون للتوصل إلى اتفاق مع الكونجرس من أجل تقديم موعد الانتخابات العامة إلى أبريل 2024".

وأضافت أنها ستقدم مشروع القانون في "الأيام المقبلة".

جاء ذلك غداة مقتل شابين وإصابة أربعة في بيرو خلال احتجاجات تطالب بإجراء انتخابات عامة بعد الإطاحة بكاستيو.

وطالب المتظاهرون، والكثير منهم من أنصار كاستيو، منذ أيام بإجراء انتخابات في بيرو بدلًا من السماح لبولوارتي بالبقاء في السلطة حتى عام 2026، وهو وقت نهاية ولاية كاستيو، كما دعا بعض المتظاهرين إلى إغلاق الكونجرس.

وفي وقت سابق، عينت رئيسة بيرو الجديدة دينا بولوارت، حكومة برئاسة المدعي العام السابق في الوقت الذي تصاعدت فيه الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة بعد الإطاحة بالرئيس السابق المنتخب ديمقراطيًا بيدرو كاستيلو.

وتولت بولوارت منصبها، يوم الأربعاء، بعد أن أقال الكونجرس كاستيلو، وتم اعتقاله فيما بعد بتهم التمرد والتآمر لمحاولته حل البرلمان لوقف التصويت على عزله.

وعينت بولوارت المدعي العام السابق بيدرو أنجولو رئيسًا للوزراء والدبلوماسية آنا سيسيليا جيرفاسي وزيرة للخارجية.

وعينت أيضًا نائب وزير المالية السابق أليكس كونتريراس، وهو موظف حكومي مخضرم ويعتبر مؤيدًا للسوق، وزيرًا للاقتصاد.

وأصبحت بولورات المحامية البالغة من العمر 60 عامًا التي كانت نائبة للرئيس كاستيلو أول امرأة تتولى رئاسة بيرو، ومن المقرر أن تشغل هذا المنصب حتى عام 2026، إذا لم يتم إجراء انتخابات جديدة.

وقال بولوارت، في كلمة عبر التليفزيون: «لقد عملت بجد لتشكيل حكومة من أجل الوحدة والتماسك الديمقراطي تلبي احتياجات البلاد».

وتابع: "وأدعو إلى الهدوء والسكينة والسلام. دعونا نتجنب الصراعات التي تعرضنا للخطر".

ونفى محامي كاستيلو الاتهامات الموجهة له ووصف احتجاز الرئيس السابق بأنه غير قانوني وتعسفي.

وقال وزير الخارجية المكسيكي، يوم الخميس، إن كاستيلو طلب اللجوء إلى المكسيك، وإن السلطات في البلدين تجري مشاورات بشأن الطلب.

ويطالب المتظاهرون الآن بحل الكونجرس وإجراء انتخابات ديمقراطية في البلاد بدلًا من الاعتراف ببولوارت ووضع دستور جديد.

وفي وقت سابق، أدت السياسية دينا بولوارتي اليمين لتولي الرئاسة في بيرو بعد عزل الرئيس بيدرو كاستيلو، بموجب تصويت لمساءلته في برلمان البلاد واعتقاله في أعقاب محاولته التمسك بالسلطة من خلال حل الكونجرس.

وتجاهل المشرعون محاولة كاستيلو ومضوا قدمًا في مساءلته المقررة سلفًا، فوافق 101 عضو على عزله، وعارض العزل ستة أعضاء وامتنع عشرة عن التصويت.