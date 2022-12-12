الإثنين 12 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اجتماع بـ«صرف الإسكندرية» لاستكمال وضع الخطة الاستراتيجية للشركة

اجتماع بصرف الإسكندرية
اجتماع بصرف الإسكندرية

اجتمع اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، مع مختلف القطاعات، لمناقشة استكمال وضع الخطة الاستراتيجية للشركة خلال الخمس سنوات القادمة وآلية التنفيذ وكيفية الاستفادة من موارد الشركة في وضع الخطة.
وعرض قطاع التخطيط الرؤية والرسالة والقيم التي تم صياغتها بواسطة اللجنة المشكلة بالتعاون مع ادارة دعم النزاهة، واستعرض آليات وضع الخطة وخطوات العمل التي سيتم اتباعها لوضع الخطة الإستراتيجية للشركة.

وقال «نافع» إن الخطة اللستراتيجية للشركة سيتم وضعها بشكل علمي وعملي لخمس سنوات مقبلة ووضع الاهداف وتحديد أولوياتنا مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية والرؤية المستقبلية والواجبات والأنشطة المختلفة التي تقوم بها الشركة، لتكون نموذج العمل في قادم السنوات إن شاء الله.

كما أكد على أهمية الخطة الإستراتيجية في تحديد وتوجيه مسار العمل وتطوير طرق حل المشكلات وفي التفاعل والحوار البناء بين المستويات الإدارية المختلفة، ودعم اساليب اتخاذ القرار بشكل علمي.

وكانت قد شاركت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية الاسبوع الماضي، بملتقى سوق العمل الهندسي والذي نظمته نقابة المهندسين بالإسكندرية بنادي المهندسين، والذي شهد اقبال كثيف من خريجي كلية الهندسة جامعة الإسكندرية.
وتفقد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية مع الاستاذ الدكتور محمد هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية تنظيم الملتقي الذي يهدف لتوفير فرص عمل للمهندسين ورفع قدراتهم المهنية.
وقال «نافع» إن الشركة تسعي دوما إلى تدريب خريجي الجامعات وتأهيلهم لسوق العمل وربط الجانب الأكاديمي والعلمي بالجانب العملي، بما يحقق جزء من دور شركة الصرف الصحي المجتمعي.

وحث خريجي كلية الهندسة  على استغلال الفرص المتاحة بالملتقى، وبذل مزيد من الجهد لتحقيق التميز في تلك الوظائف.

وشكر نافع الدكتور محمد هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين علي دوره الفعال في تنظيم الملتقيات التوظيفية تيسيرا على الشباب، ولإتاحة الفرصة لهم للتواصل مع ممثلي الشركات شخصياً واختيار الوظائف المناسبة لهم.

شركة الصرف الصحي الخطة الأستراتيجية الرؤية المستقبلية المستويات الإدارية اللواء محمود نافع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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