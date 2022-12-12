الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: إصابة مخالط لحالة جدري القرود المعلن عنها في 8 ديسمبر

جدرى القرود
جدرى القرود

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصابة مخالط لصيق لحالة جدري القرود (Mpox) التي تم الإعلان عنها يوم 8 ديسمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، أن المصاب يبلغ من العمر 34 عاما، وكان على اختلاط لصيق بشخص من المقيمين بأحد الدول الأوروبية، أثناء زيارته لمصر، ويجري علاج المريض بإحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

ويأتي اكتشاف هذه الحالة ضمن الإجراءات  المتخذة في التقصيات الوبائية ومتابعة المخالطين اللصيقين للحالات الايجابية، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة والسكان للاستعداد والجاهزية للأمراض المستجدة وحساسية نظام الترصد القومي للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية الذي يمكنه الاكتشاف الفوري لأي حالة أمراض معدية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أكدت أن الوضع الوبائي لجدري القرود وفيروس كورونا مستقر، لافتة إلى أن الحالة التي تم اكتشاف إصابتها بجدري القرود، تأتي نتيجة لقوة منظومة الترصد الوبائي لقطاع الطب الوقائي بالجمهورية.

وكشفت عن اتخاذ الإجراءات الوقائية تجاه المصاب ومخالطيه اللصيقين، ونقل المريض لتلقي العلاج بأحد المستشفيات التابعة للوزارة، موضحة أنه يأتي اكتشاف هذه الحالة في إطار رفع درجة الاستعداد والجاهزية للأمراض المستجدة ودقة نظام الترصد القومي للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية الذي يمكنه الاكتشاف الفوري لأي أمراض معدية.

وكشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان لـ"الدستور"، عن استمرار حالة التأهب لتفشي مرض "جدري القرود" عالميًا، موضحة أنه تم إصدار دليل إرشادي متكامل للمرض وتحديثه طبقًا لمستجدات الوضع الوبائي العالمي والإقليمي ونشره على جميع المحافظات.

وأضافت المصادر أنه تم تدريب جميع مديريات الشئون الصحية على الدليل الإرشادي، وتنشيط فريق الاستجابة السريعة على المستوى المركزي، وتنشيط رصد المرض بجميع منافذ الدخول وترقب وصول أي حالات مُشتبهة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعزل وإحالتها إلى أقرب مستشفى حميات، وتوفير الكواشف اللازمة لفحص الحالات بالمعامل المركزية بوزارة الصحة.

الصحة مخالطي جدري القرود اصابة مخالط لصيق

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وائل لطفي

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«الصحة»: إصابة مخالط لحالة جدري القرود المعلن عنها في 8 ديسمبر

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