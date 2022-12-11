علماء بريطانيون يخترعون علاج جيني جديد لمحاربة السرطان

استخدم العلماء في بريطانيا نوعًا ثوريًا جديدًا من العلاج الجيني بالخلايا التائية لعلاج شابة مريضة بسرطان الدم.

أثار تطبيق هذه التقنية - وهي الأولى من نوعها في العالم - الآمال في أنها يمكن أن تساعد قريبًا في معالجة سرطانات الأطفال الأخرى والأمراض الخطيرة.

أليسا، من ليستر، خضعت للعلاج الكيميائي وزرع نخاع العظم في محاولة للتخفيف من سرطان الدم، ولكن دون جدوى، مع عدم توفر المزيد من العلاجات، كانت التوقعات بالنسبة للطفلة البالغة من العمر 13 عامًا قاتمة.

ولكن بعد تلقي حقنة من الخلايا التائية "الليمفاوية" المتبرع بها، والتي تم تغييرها باستخدام تقنية جديدة تُعرف باسم تحرير القاعدة ، تتعافى أليسا وكانت في حالة هدوء لمدة ستة أشهر.



الآن يستعد الفريق في مستشفى جريت أورموند ستريت بلندن (غوش) الذي عالج أليسا لتجنيد 10 مرضى آخرين من مرضى سرطان الدم في الخلايا التائية، والذين استنفدوا أيضًا جميع العلاجات التقليدية، لإجراء المزيد من التجارب، إذا نجحت هذه ، فمن المأمول أن يتم إعطاء الخلايا المعدلة الأساسية للمرضى المصابين بأنواع أخرى من سرطان الدم وأمراض أخرى، بحسب الجارديان.

قال عالم المناعة البروفيسور وسيم قاسم ، أحد قادة المشروع: "هذه هي الهندسة الخلوية الأكثر تطورًا لدينا، حتى الآن ، وهي تمهد الطريق لعلاجات جديدة أخرى وفي نهاية المطاف مستقبل أفضل للأطفال المرضى".



ومن المقرر أن يتم تقديم نتائج التجربة في اجتماع الجمعية الأمريكية لأمراض الدم في نيو أورلينز في نهاية هذا الأسبوع.

وابيضاض الدم في الخلايا التائية هو سرطان يصيب فئة من خلايا الدم البيضاء تعرف باسم الخلايا التائية، تفشل هذه الخلايا في النمو بشكل صحيح وتنمو بسرعة كبيرة ، مما يتداخل مع نمو خلايا الدم في الجسم.

تشمل العلاجات القياسية زراعة نخاع العظم والعلاج الكيميائي. في حالة أليسا ، فشلت هذه الأدوية في وقف تقدم المرض وبدا أن خيارها الوحيد هو الرعاية التلطيفية.