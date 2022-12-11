أحمد حلمي يضع اللمسات النهائية على فيلمه الجديد قبل انطلاق تصويره

يعكف الفنان أحمد حلمي على تحضيرات فيلمه الجديد “لسه حتة” والمقرر انطلاق تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويجري صناع العمل بقيادة المخرج أحمد علاء الديب جلسات عمل مكثفة للاستقرار على الفنانين المشاركين في البطولة بجانب حلمي، وابرام التعاقدات رسميًا معهم، بالإضافة لمعاينة المخرج لاماكن التصوير، ومن المقرر ان يعلن فريق العمل عن كافة التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

وتدور أحداث العمل في اطار كوميدي اجتماعي عن شخص معقد نفسيًا يواجه العديد من المشاكل ويسعى لحلها وسط حالة من التشويق والغموض كما اعتاد جمهور احمد حلمه منه بأعماله السينمائية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمي فيلم "واحد تاني" الذي عرض هذا العام في دور العرض السينمائية المختلفة، وشاركه بطولته كل من: روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى، ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.