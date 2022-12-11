الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

لا داعى للقلق.. «الباز» يكشف تفاصيل إصابة مواطن بجدرى القرود

محمد الباز
محمد الباز

طمأن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، المصريين بشأن جدري القرود، مشيرًا إلى أن الفيروس غير منتشر في مصر، وهناك حالة واحدة فقط تم اكتشافها في مستشفى حميات العباسية.

وقال، خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، أن الحالة تم اكتشافها الخميس الماضي وهي لشاب عنده 39 سنة، وكان يعاني من طفح جلدي خفيف، وحالته الصحية جيدة.

ولفت محمد الباز إلى أنه بالتحري عن الحالة المصابة، لم يثبت وجود تاريخ سفر لدى المريض، ولم يثبت أيضًا مخالطته بأحد العائدين من الخارج، منوها بأن الحالة تخضع الآن للبروتوكول العلاجي.

وتابع: "إحنا معندناش أمر مزعج، إحنا عندنا حالة واحدة، والمعلومات عنها فيها بعض الغموض وبعض الريبة، ولكن حتى الآن لا داعي للقلق".

محمد الباز جدري القرود مستشفى حميات العباسية اخر النهار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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