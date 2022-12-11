سيارة نقل تدهس رأس شخص وتصيب آخر ببورسعيد

شهد حي الشرق بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، حادث أليم تسبب في وفاة شخص وإصابة آخر، وجري نقل الجثة للمشرحة، والمصاب للمستشفى لتلقي العلاج.

واستقبل مستشفى المبرة جثة لشخص، يدعي حسني أشرف إبراهيم علي، ويبلغ من العمر 20 عامًا، وذلك نتيجة تصادم بسيارة نقل مخصصة لجمع القمامة، بنهاية شارع 23 يوليو، وتم وضع الجثة في المشرحة تحت تصرف النيابة.

واستقبل مستشفى السلام المصاب مازن محمد السيد، ويبلغ من العمر 21 عامًا، نتيجة سقوط من علي دراجة بخارية، وذلك في نفس الحادث، الذي وقع في نطاق حي الشرق، نهاية شارع 23 يوليو، وتبين أنه مصاب بـ اشتباه ما بعد الارتجاج.

وأكدت التحريات الأولية أن الشابين كانا علي دراجة نارية وتعرضا للسقوط، وبينما تمر سيارة نقل كبيرة مخصصة لجمع القمامة، إذا بها تصيب شابا، وتدهس عجلاتها الآخر، مما يؤدي لتفجر رأسه، ويتوفى في الحال.

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة على أن تتولى النيابة العامة التحقيق.