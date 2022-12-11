الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طفل بعد أن صدمه حفار بمركز أولاد صقر بالشرقية

مصرع طفل
مصرع طفل

لقى طفل مصرعه، بعد أن صدمه حفار، بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

حيث استقبل مستشفى أولاد صقر المركزي "محمد. ال. س"، 14 عام، مقيم مركز أولاد صقر، بمحافظة الشرقية "جثة هامدة "، وتبين مصرعه بعد أن صدمه حفار، بطريق الأمير، دائرة مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

تم التحفظ على جثته بمستشفى أولاد صقر، تحت تصرف النيابة العامة.

وفى سياق متصل، لقى طفل مصرعه أسفل عجلات القطار، بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم، وصرحت النيابة العامة بالدفن.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع الطفل "يوسف السيد إبراهيم"، 11 سنة، مقيم عزبة عيسي التابعة لقرية ميت بشار، بعد أن صدمه القطار على مزلقان قرية الجديدة، دائرة مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية.

وتم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

مصرع طفل حفار أولاد صقر مستشفى اولاد صقر محافظ الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

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