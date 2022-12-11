مسلسلات رمضان 2023.. هاني سرحان عن انطلاق «سوق الكانتو»: توكلنا على الله

بدأ صناع وأبطال المسلسل الرمضاني “سوق الكانتو” الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة التصوير استعدادًا لعرضه خلال مارثون مسلسلات شهر رمضان المقبل 2023.

وأعلن مؤلف العمل هاني سرحان عن انطلاق تصوير أولى مشاهد العمل اليوم الأحد وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” ونشر صورة مكتوب عليها تفاصيل المسلسل وعلق عليها قائلًا: “توكلنا على الله.. بداية تصوير مسلسل سوق الكانتو.. رمضان 2023 باذن الله”.

ويشارك في بطولة مسلسل "سوق الكانتو" إلى جانب أمير كرارة، كل من النجوم مي عزالدين، وفتحي عبدالوهاب، ثراء جبيل، عبدالعزيز مخيون، كمال أبورية، ضياء عبدالخالق، ومها نصار، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

أمير كرارة قدم آخر أعماله الدرامية مسلسل "العائدون" وعرض في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من أمينة خليل، محمود عبد المغني، أمينة خليل، إسلام جمال، ومحمد أبو داود، وعدد كبير من الممثلين، إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار.

كما يصور “كرارة” حاليًا حلقات برنامجه "سهرانين"، والذي يستضيف عددًا من نجوم مصر والوطن العربي، ويعرض على شبكة قنوات ON، ويعرض البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.