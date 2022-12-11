الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد ترويجه للمخدرات عبر فيسبوك.. الباز: حالة «أبو كيان» تستحق الدراسة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، إن مديرية أمن المنوفية نجحت في القبض على المتهم ببيع المواد المخدرة والشهير بـ"أبو كيان"، وذلك بعد نشره ورقة دعاية على السوشيال ميديا تروح لبيع المخدرات.

أضاف الباز، خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن أبو كيان هو مواطن في المنوفية أعلن عبر فيسبوك بيعه لجميع أنواع المكيفات "جملة وقطاعي"، وقام بوضع رقم تليفونه ورقم أيضًا للشكاوي.

وتابع الباز: "أول ما شوفنا الإعلان ده اعتقدت أنه بيهزر لحد ما مباحث قويسنا قبضت عليه، وبالفعل وجدت معه مواد مخدرة".

ولفت إلى أننا من خلال الأفلام والمسلسلات نعرف أن تاجر المخدرات يكون شخص "مستخبي"، لكن أن يخرج على الملأ ويعلن عن بيعه للمخدرات كان أمرًا عجيبًا:"أعتقد أبو كيان فاكر أن الداخلية مش هتتابع فيسبوك، لأنه واقع افتراضي"، منوها أن حالة "أبو كيان" تستحق الدراسة من قبل علماء النفس والاجتماع.

محمد الباز أبو كيان لبيع المخدرات اخر النهار مديرية أمن المنوفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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