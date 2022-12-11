الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تطوير الوحدات الصحية بالترعة القديمة بالدقهلية ضمن «حياة كريمة»

حياة كريمة
حياة كريمة

قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتطوير وإحلال البنية التحتية داخل القرى النائية والأكثر فقرًا وتقديم الكثير من الخدمات الصحية والإجتماعية لسكان الريف.

جاء ذلك من خلال تطوير مراكز الشباب داخل القرى وإدخال عليها الأجهزة الرياضية الحديثة بجانب إحلال الوحدات الصحية في الكثير من قرى الريف وتوفير أطباء في مختلف التخصصات الطبية وإدخال عليها الأجهزة الطبية الحديثة لعلاج جميع المرضى، بجانب إنشاء محطات جديدة للصرف الصحي وإدخال المياه النظيفة والغاز الطبيعي للمنازل بعد ترميمها، كما قامت المبادرة برصف الطرق الرئيسية والفرعية داخل القرى للحد من إنتشار حوادث الطرق.

واهتمت المبادرة بالمجال الطبي داخل قرية الترعة القديمة التابعة لمحافظة الدقهلية، وذلك من خلال تطوير الوحدات الطبية والقوافل التي نظمتها للكشف والعلاج بالمجان على جميع المرضى، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى سكان القرية بعدما عانوا على مدار سنوات كثيرة بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم داخل قريتهم . 

تطوير الوحدات الصحية بـ«الترعة القديمة»

في ذلك الإطار شدد إبراهيم الغوالبى، أحد سكان قرية الترعة القديمة، على أن «حياة كريمة» أنهت معاناة المواطنين مع تردى أوضاع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى البنية التحتية، التي تسببت في عزوف الأطباء عن تقديم الخدمة، خشية أن تنهار عليهم جدران المباني المتهالكة، وعدم توافر العلاج والكشف المطلوب داخل تلك الوحدات.

وقال: «المبادرة الرئاسية كثفت جهودها لتطوير المنظومة الصحية داخل القرية، وظهرت بوادر التطوير بشكل واضح على المستشفيات من خلال تطوير بنيتها التحتية، علاوة على الأجهزة الطبية، وأدوات التعقيم، والتطهير، كما وفرت العقاقير الطبية والعلاجية» وأطباء في جميع التخصصات الطبية ، كما نظمت المبادرة قوافل طبية تجوب شوارع القرية للكشف والعلاج بالمجان .

واختتم بتوجيه الشكر للرئيس السيسى لتدشينه المبادرة، وكل القائمين على «حياة كريمة» التي وفرت الكثير لسكان القرية وارتقت بمستواهم المعيشي للأفضل وأصبحوا ينعمون بحياة خالية من التوتر والخوف . 

حياة كريمه الترعة القديمة الوحدات الصحية تطوير قرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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