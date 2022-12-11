غزل المحلة يحرز فوزًا ثمينًا على الداخلية ويرتقي للمركز الثالث بالدوري

حقق فريق غزل المحلة، فوزًا غاليًا بتغلبه على ضيفه الداخلية، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، على ملعب (المحلة)، والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

افتتح أحمد الشيخ، التسجيل لغزل المحلة في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، لكن سمير فكري، أحرز هدف التعادل للداخلية في الدقيقة 27، قبل أن يتمكن معاذ الحناوي، من تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 81 عبر ركلة جزاء.

ورفع المحلة، رصيده إلى 13 نقطة، ليحتل المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الداخلية، عند نقطتين، متذيلًا جدول المسابقة.

وجاءت المباراة، سريعة وقوية في أغلب فتراتها وشهد العديد من الفرص السانحة للتسجيل.

وكان فريق غزل المحلة، بقيادة المدرب القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، قد بدأ مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الحضري

الدفاع: محمد جابر - معاذ الحناوي - مصطفى العش - إيهاب سمير

الوسط: حميد ماو مكامي - أحمد النادري - أحمد الشيخ - جابرييل أوروك

الهجوم: عبد الرحمن عاطف – عبده يحيى

دكة البدلاء: عمرو شعبان – خالد الإخميمي - صلاح ريكو – السيد الشبراوي – إبراهيم كونيه – كريم مصطفى – محمد بازوكا – باولن فوافي – محمد نبيه

بينما بدأ فريق الداخلية، بقيادة مدربه رضا شحاته، مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

الحارس: رضا السيد

الدفاع: آلان كيامبادي - محمد نجيب – أحمد سيد عبد النبي – سمير فكري

الوسط: محمود طلعت – مؤمن عاطف – سيرجي إريك – كليتشي شيميزين

الهجوم: وليد مصطفى – أحمد رشيد

الشوط الأول

الدقيقة 18.. شهدت ركلة ركنية للداخلية على يسار منطقة جزاء غزل المحلة، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها محمد نجيب وحيدا دون أي رقابة دفاعية برأسية قوية مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

الدقيقة 22.. احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح غزل المحلة بعد لمسة يد على مدافع الداخلية داخل منطقة الجزاء.

وتقدم أحمد الشيخ لتسديد الركلة التي أحرز منها هدف التقدم للمحلة في الدقيقة 23.

وتمكن الداخلية من تعديل النتيجة سريعًا في الدقيقة 28، عن طريق سمير فكري لاعب الداخلية، بعد تسديدة قوية، من خارج حدود منطقة الجزاء اصطدمت برأس المدافع مصطفى العش لتخدع الحارس وتسكن الشباك.

الشوط الثاني

بدأ فريق الداخلية، الشوط الأول بتبديل بنزول كريستوفر جون، بدلًا من وليد مصطفى.

الشوط الثاني بدأ بداية هادئة دون خطورة حقيقية على المرميين.

الدقيقة 57.. ركلة ركنية جديدة للداخلية على يمين مرمى غزل المحلة، نفذها سمير فكري بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس بقبضة اليد إلى وسط الملعب.

وأجرى الداخلية، تبديلان، في الدقيقة 65 بنزول مهاب ياسر، بدلًا من رشيد أحمد، ومصطفى فوزي بدلًا من إريك سيرجي.

الدقيقة 71.. تسديدة قوية للداخلية من داخل منطقة جزاء غزل المحلة تصدى لها الحارس محمود الحضري ببراعة.

الدقيقة 80، لجأ الحكم محمد وفا، إلى تقنية الفيديو من أجل التأكد من احتمالية وجود ركلة جزاء لمصلحة غزل المحلة، قبل أن يقرر احتساب ركلة جزاء لأصحاب الأرض، بداعي وجود لمسة يد على آلان كيامبادي، مدافع الداخلية.

وسجل معاذ الحناوي، الهدف الثاني للمحلة، في الدقيقة 81، بعدما سدد كرة قوية في الزاوية اليسري لحارس الداخلية.

وبعدها أجرى الداخلية، تبديلًا رابعًا بنزول محمد خليفة بدلًا من كليتشي شيمزي.

الدقيقة 84.. بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب أحمد النادري لاعب غزل المحلة نتيجة عرقلة متعمدة للاعب الداخلية.

الدقيقة 86.. تسديدة قوية عن طريق كريسوفر جون لاعب الداخلية من داخل منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد عن مرمى الحارس محمود الحضري.

وحصل آلان تشامابدي لاعب الداخلية، على بطاقة صفراء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعد عرقلة متعمدة للاعب غزل المحلة، على حدود منطقة الجزاء.

ولم تسفر الدقائق المتبقية عن جديد، لتنتهي المباراة، بفوز ثمين للمحلة، بهدفين مقابل هدف.

