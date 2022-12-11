الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مناقشة خطة تنفيذ برامج التعليم المدني بالشباب والرياضة بكفر الشيخ

الشباب والرياضة
الشباب والرياضة

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم الأحد، اجتماع مع منسقي البرلمان والتعليم المدني بالإدارات الفرعية، وذلك بقاعة التعليم المدني بالمديرية.

تناول الاجتماع، خطة التعليم المدني خلال الفترة القادمة والتي تتضمن تنفيذ 18 ورشة تدريبية بالتعاون مع منظمة اليونيسف بمراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية على أن يكون بنسبة 30% على الأقل من المشاركين من غير المصريين من الجنسيات المختلفة، على أن تكون الفئة المستهدفة من 12 إلى 18 عامًا، ومن 18 إلى 35 عامًا، وأن يكون عضوًا بمركز شباب أو نادي أو أي هيئة رياضية، ويستثنى من ذلك غير المصريين. 

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن الهدف من برنامج التعليم المدني هو ترسيخ قيم المشاركة والتطوع وتنمية روح المبادرة لدي النشء والشباب وإكسابهم القدرة على المشاركة في الحياة العامة، وتنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية و القومية، وكذلك تعزيز روح التسامح والتعامل مع التنوع والاختلاف واحترام الحريات العامة.

وتابع محروس، ان مخرجات الورش التدريبية، سيكون عبارة عن مبادرات شبابية من قبل المشاركين، وسوف يتم تسجيل المتميزين في تلك المبادرات لاشراكهم في مؤتمر قومي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، لعرض مخرجات البرنامج تمهيدا لحصولهم علي فرص الاختبار كمدربين جدد بالبرنامج. 

وأضاف وكيل المديرية للشباب، مصطفي غريب، أننا جميعا نعمل من أجل منظومة واحدة وهي نجاح مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بكافة إداراتها الفرعية ومراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعلى ثقة أن الفترة القادمة ستشهد عمل قوي في قطاع الشباب استكمالًا لما قدمه عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب السابق.

التعليم المدني كفر الشيخ البرلمان الشباب والرياضة مناقشات

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