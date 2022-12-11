الأحد 11 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

6 مصابين بمشاجرة بين عائلتين فى الفيوم

اسعاف
اسعاف

أصيب 6 مواطنين في مشاجرة نشبت بين عائلتين بعزبة طاهر العدوي بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى الفيوم الجامعي.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بعزبة طاهر العدوي بمركز الفيوم.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على طرفي المشاجرة، وضبط المتهمين، وتبين إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

سيارات الإسعاف مكان الحادث مستشفي الفيوم الجامعي مساعد وزير الداخلية محضر بالواقعة التحقيق

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حق المتهم

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