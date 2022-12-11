7 آلاف سيدة استفدن من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة الصحة، نتائج المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والتي جرى تنفيذها في الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر الجاري بإدارات (اهناسيا، الفشن ، ناصر) ونفذتها مديرية الصحة تحت شعار"حقك تنظمي" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "مجانًا" بكافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددات عليها المستفيدات من خدماتها.

وأوضح الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، أنه تم العمل في المرحلة الأولى من خلال 92 وحدة (84 ثابتة + 8 متنقلة)، مشيرًا إلى إن إجمالي المنتفعات اللائي استفدن من خدمات الحملة قد بلغ 7 آلاف و195سيدة، حيث بلغ إجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 7 آلاف و111 سيدة، حيث تم إجراء 517 كشف نساء، وتركيب 8 لولب هرموني، و1932 حقنة أحادية، و495 حقن مركبة، و864 حبوب أحادية، و2940 حبوب مركبة، و121 واقي، و444 كبسولات، و6 موضعية ، و111 سونار ، وتقديم المشورة لعدد 3141، و5197 سنوات حماية.

ووجه وكيل الصحة الشكر للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، تحت إشراف الدكتورة مديحة سري، ومديري الإدارات الصحية على جهودهم في تحقيق الهدف من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في مرحلتها الأولى، لافتًا إلى تكليفات المحافظ بأهمية الاستعداد الجيد والاستمرارية في تقديم التسهيلات المطلوبة لأعمال المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية، والتي من المقرر أن تبدأ الأحد المقبل 18 ديسمبر وتستمر حتى 22 من نفس الشهر، وتشمل 4 إدارات (بني سويف ، الواسطى ، ببا، سمسطا) ويتم خلالها تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة بالمجان، بجانب تنظيم ندوات توعية للسيدات على هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، فضلًا عن إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية ضمن فاعليات الحملة

وأضافت مدير تنظيم الأسرة ، أن الحملة توفر مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال فرق مدربة، وأخصائي النساء والتوليد، لتوقيع الكشف الطبي، مشيرة إلى أنه يتم صرف وسائل تنظيم الأسرة عن طريق الوحدات الثابتة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، ومن خلال العيادات المتنقلة لتقديم الخدمة في المناطق النائية.