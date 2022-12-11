محافظ كفر الشيخ: 4 آلاف و205 فرق بالقرى للتطعيم ضد شلل الأطفال

انطلقت الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، بمراكز وقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، والتي تستمر لمدة 4 أيام، لتطعيم 25 ألفًا و618 طفلًا.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن 4 آلاف و205 فرق ثابتة ومتحركة، لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال المصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض المحافظة، من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، وتستمر الأربعاء 14 ديسمبر 2022.

وتأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه يتم تطعيم الأطفال من خلال الفرق الثابتة بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، والفرق المتحركة المدربة، بمواقع التجمعات مثل محطات السكك الحديدية ومحطات الاتوبيس والأسواق وغيرها، بالإضافة التطعيم بالمنازل، بهدف رفع المناعة لدى الأطفال ضد هذا المرض في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، ويبلغ عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم في الحملة على مستوى قرى ومدن المحافظة 525 ألفًا و618 طفلاً وطفلة.

وأصدر محافظ كفر الشيخ توجيهاته للأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بتقديم التسهيلات والتنويه والإعلان عن موعد انطلاق الحملة ومتابعة أعمال الحملة بالتعاون مع الإدارات الصحية، وتقديم كافة أوجه الدعم لفرق التطعيم بالحملة مع تحفيز المجتمع المحلي للتعاون مع الحملة وتطعيم جميع الأطفال المستهدفين على مستوى المراكز والمدن والقرى.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن استراتيجية العمل بالحملة تعتمد على التطعيم من منزل إلى منزل على مستوى الإدارات الصحية، مؤكدة أن المستهدف تطعيم 525 ألفا و618 طفلاً وطفلة على مستوى المحافظة، وسيتم تطعيمهم من فرق التطعيم المتحركة والثابتة بالوحدات الصحية الريفية والحضرية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وجميعهم خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل بالإضافة للفرق الإشراقية على جميع المستويات بالمديرية والإدارات الصحية، وتم توفير الطعوم اللازمة للتطعيم، مؤكدة أن التطعيم مجاني دون أي رسوم، مشيرًا إلى أنه لا توجد أية آثار جانبية للتطعيم ولا توجد للمرض وقاية سوى التطعيم.