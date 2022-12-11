«التعليم» تعلن الضوابط العامة للورقة الامتحانية للمرحلة الابتدائية

الأحد 11/ديسمبر/2022 - 02:55 م 12/11/2022 2:55:15 PM

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الضوابط العامة للورقة الامتحانية على مستوى المرحلة (الابتدائية).

وننشر خلال هذا التقرير الضوابط الامتحانية وجاءت كالآتي:

١- تغطي أسئلة الامتحان لما تمت دراسته من توزيع لمنهج اللغة العربية - الفصل الدراسي الأول المقرر من مكتب تنمية مادة اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم.

٢- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

٣- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

٤- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

٥- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

٦- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

٧- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

٨- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة – الصف المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان).

٩- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها «حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور».