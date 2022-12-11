الأحد 11 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تعلن الضوابط العامة للورقة الامتحانية للمرحلة الابتدائية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الضوابط العامة للورقة الامتحانية على مستوى المرحلة (الابتدائية).

وننشر خلال هذا التقرير الضوابط الامتحانية وجاءت كالآتي:

١- تغطي أسئلة الامتحان لما تمت دراسته من توزيع لمنهج اللغة العربية - الفصل الدراسي الأول المقرر من مكتب تنمية مادة اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم.

٢- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

٣- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

٤- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

٥- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

٦- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

٧- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

٨- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة – الصف المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان).

٩- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها «حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور».

 

الفصل الدراسي الأول الدراسي الأول التربية والتعليم والتعليم الفني الأول والثاني الثانوي المشروعات المرحلة الابتدائية الورقة الامتحانية

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