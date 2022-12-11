«التعليم» تعلن الضوابط العامة للورقة الامتحانية للمرحلة الابتدائية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الضوابط العامة للورقة الامتحانية على مستوى المرحلة (الابتدائية).
وننشر خلال هذا التقرير الضوابط الامتحانية وجاءت كالآتي:
١- تغطي أسئلة الامتحان لما تمت دراسته من توزيع لمنهج اللغة العربية - الفصل الدراسي الأول المقرر من مكتب تنمية مادة اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم.
٢- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
٣- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
٤- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
٥- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
٦- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
٧- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
٨- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة – الصف المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان).
٩- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها «حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور».