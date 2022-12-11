المشدد 15 سنة لمتهمين بسرقة توك توك بالإكراه فى سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، الأحد، متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامهما بسرقة توك توك من المجنى عليه "م. ر" بالإكراه تحت تهديد السلاح، بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم محمد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

كان تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليها مفاده سرقة التوك توك الخاص به بالإكراه وتحت تهديد السلاح حيث قام المتهم الأول بتهديده بسكين فيما قام المتهم الثانى بإلقاء مادة حارقة عليه لمنعه من الرؤية.

باتخاذ الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.