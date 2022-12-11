الأحد 11 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 سنة لمتهمين بسرقة توك توك بالإكراه فى سوهاج

حبس متهم
حبس متهم

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، الأحد، متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامهما بسرقة توك توك من المجنى عليه "م. ر" بالإكراه تحت تهديد السلاح، بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم محمد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

 كان تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليها مفاده سرقة التوك توك الخاص به بالإكراه وتحت تهديد السلاح حيث قام المتهم الأول بتهديده بسكين فيما قام المتهم الثانى بإلقاء مادة حارقة عليه لمنعه من الرؤية.

باتخاذ الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

محكمة جنايات سوهاج متهمين السجن المشدد المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ سرقة التوك توك

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

الأكثر قراءة

المغرب على بعد خطوة من معادلة إنجاز مصر فى تصنيف «فيفا»

سعر الذهب اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

كواليس النهاية المؤلمة.. كيف أنهى رونالدو مسيرته الكروية مع البرتغال؟

سقوط صاحب رسالة «تم إيقاف حسابك البنكى» بالمنيا

رصف 10 شوارع رئيسية بحى العجمى بتكلفة 17 مليون جنيه فى الإسكندرية

محافظ أسيوط يتفقد أعمال مشروع محور منفلوط العلوى بتكلفة 3 مليارات جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مونديال العرب

جمال-أسعد

الدولار وانفجار الأسعار

لواء. محسن الفحام

المرأة.. والأسرة المصرية

أحمد الصغير

حول المشهد الضريبى الأخير!

د.أحمد الخميسى

بين نجيب محفوظ ويوسف إدريس

ماجد حبته

حصاد القمة العربية الصينية

حسين دعسة

يغيب د. صلاح فضل تاركًا الفراغ.. والصراع

د. منى حلمى

الفكر «الكهنوتى» والميثاق العالمى لحقوق الإنسان

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطيني حاول الشاباك تجنيده فأصبح عميلاً مزدوجا لـ "حماس".. ما القصة؟

تحذيرات لـ«لبنان» ومناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلى.. هل يمكن الربط بينهما؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية