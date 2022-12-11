الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

12 مصابا بانقلاب ميكروباص في جمصة

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 12 شخصا بكسور متفرقة بالجسم، الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي بناحية جمصة.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور مركز جمصة، وغرفة عمليات إسعاف الدقهلية بوقوع حادث انقلاب ميكروباص جمصة على الطريق الدولى الساحلى.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين إصابة 12 شخصا من مستقلي السيارة، وتم التعامل مع المصابين ونقلهم إلى مستشفى جمصة.

وتبين أن الحادث نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، وجار تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كسور متفرقة بالجسم سيارة ميكروباص انقلاب الطريق الدولى الساحلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

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