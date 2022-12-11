الأحد 11 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام شنقاً لسائقين قتلا زميلهما وألقيا جثته بمصرف في قليوب

الإعدام
الإعدام

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار فوزي يحيي أبو زيد بالإعدام شنقا لسائقين؛ لاتهامهما بقتل سائق، بعد استدراجه وإلقاء شطة بوجهه، وخنقه باستخدام قطعة قماش "كوفية"، وإلقاء جثته بمصرف زاوية النجار.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8763 لسنة 2022 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1096 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "يحيي. ا"،51 سنة، سائق، و"رضوان. ر"، 40 سنة، سائق، قتلا المجنى عليه محمد مجدى صبري، سائق، عمدا مع سبق الإصرار.

وأعدا لذلك الغرض أدوات مادة حارقة، قطعة قماشية، موضوع الإتهام التالي، وما أن ظفرا به مستقل مركبة أجرة حتي قام المتهم الثاني بإلقاء المادة الحارقة على وجهه.

وتولى المتهم الأول قيادة المركبة التي كان يستقلها المتوفي وحال مقاومته قام المتهم الثاني بلف القطعة القماشية حول عنقه عقب أن أحكم غلقها فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدين إزهاق روحه.

محكمة جنايات شبرا الخيمة الإعدام شنقا إلقاء شطة كوفيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

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