«سلاح ناري» يقود شخصا للسجن 3 سنوات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن 3 سنوات وغرامة 1000 جنيه، لاتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز جهينة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عثمان محمدين وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم محمود ومصطفى أبو القاسم بأمانة سر عصام حسانين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جهينة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز جهينة عن قيام المتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، والقبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.