الأحد 11 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«سلاح ناري» يقود شخصا للسجن 3 سنوات بسوهاج

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن 3 سنوات وغرامة 1000 جنيه، لاتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز جهينة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عثمان محمدين وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم محمود ومصطفى أبو القاسم بأمانة سر عصام حسانين.
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جهينة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز جهينة عن قيام المتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة المركز.
وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، والقبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج غرامة السجن عامل سلاح نارى مركز جهينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

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