رومان سايس: لعبت 55 دقيقة أمام البرتغال بقدم واحدة

أكد رومان سايس، قائد منتخب المغرب، أنه تحامل على نفسه في لقاء البرتغال أمس في ربع نهائي منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

وقال سايس في تصريحات صحفية: «سنجري فحوصات طبية ونرى، لعبت 55 دقيقة بقدم واحدة تقريبًا، سأفعل كل شيء لأكون في نصف النهائي، أريد مساعدة بلادي، ولكن أحيانًا يجب أن تكون منطقيًا أيضًا ولا تفكر بنفسك فقط».

سايس لعب مصابًا بعدما بدأ اللقاء بأكثر من ضمادة على قدميه بعدما كشفت الكاميرات ذلك، ثم خرج مستبدلًا في الدقيقة 55 من زمن الشوط الثاني.

وسجل المنتخب المغربي إنجازًا تاريخيًا وأصبح أول فريق عربي وإفريقي يبلغ المربع الذهبي لكأس العالم بعد فوزه المثير على نظيره البرتغالي بهدف نظيف، أمس السبت، على استاد الثمامة في دور الثمانية لمونديال قطر.

ويدين المنتخب المغربي بالفضل في هذا الفوز ليوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني الذي أحرز هدف الحسم في الدقيقة 42.

ويلتقي المنتخب المغربي في المربع الذهبي يوم الأربعاء المقبل مع فرنسا حامل اللقب.

ونجحت ثلاثة منتخبات أفريقية من قبل في بلوغ دور الثمانية بكأس العالم وهي الكاميرون (1990) والسنغال (2002) وغانا (2010)، لكن أسود الأطلس أصبحوا اليوم أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل للمربع الذهبي.

وحافظ المنتخب المغربي على مكانته كأقوى خط دفاع في مونديال قطر، حيث اهتزت شباكه مرة واحدة فقط. وقدم منتخب المغرب مسيرة متميزة في مونديال قطر حيث تصدر مجموعته بسبع نقاط من التعادل سلبيا مع كرواتيا ثم الفوز على بلجيكا 2 - 0 وعلى كندا 2 -1 ثم الفوز التاريخي بركلات الجزاء الترجيحية على إسبانيا في دور الستة عشر.

والتقى المنتخبان المغربي والبرتغالي مرتين من قبل في كأس العالم وانتهت الأولى بفوز المغرب 3- 1 بدور المجموعات لمونديال 1986، ثم فازت البرتغال 1 - 0 في مونديال 2018.