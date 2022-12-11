الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«كامل العدد».. عمر خيرت يحيي حفلين على المسرح الكبير اليوم وغدًا

الموسيقار عمر خيرت
الموسيقار عمر خيرت

يحيي الموسيقار العالمي عمر خيرت، اليوم الأحد، وغدًا الإثنين، حفلين ضخمين، بمشاركة الأوركسترا الخاص به، وقيادة المايسترو العالمى ناير ناجي، وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويُقام الحفلين تحت شعار "كامل العدد"، حيث نفدت التذاكر بالكامل فور طرحها على الموقع التابع لدار الأوبرا للحجز الإلكتروني، وانقسمت أسعارها إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 960 جنيهًا، والثانية بمبلغ 760 جنيهًا، والثالثة بمبلغ 460 جنيهًا.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً، ويقدم "خيرت" خلاله عددًا من أشهر مقطوعاته الموسيقية، التي يعشقها الجمهور ومنها "إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثاني، غوايش، 100 سنة سينما، الخواجة عبدالقادر، وفيها حاجة حلوة" وغيرها.

شروط حضور الحفل

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط على الجمهور للالتزام بها لحضور الحفل وهي: 

- دار الأوبرا غير مسؤولة عن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى.

- تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في تمام الساعة السابعة، على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية «ممنوع ارتداء الشورت».

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.

ويحرص عمر خيرت دائما على تلبية نداء جمهوره، بإحياء حفلات فى كافة الدول العربية والأجنبية، وكذلك المشاركة فى المهرجانات الدولية التى تنظمها الأوبرا المصرية، فى إطار الحفاظ على الأصول الموسيقية التي يعمل دومًا على الارتقاء بها، ومن ثمَّ يعرضها للجمهور بعد أن يمهد لها كل المتطلبات الضرورية لخروجها بأفضل صورة ممكنة عالميًا.

عمر خيرت الموسيقار عمر خيرت حفل عمر خيرت بالأوبرا دار الأوبرا المصرية المسرح الكبير

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

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