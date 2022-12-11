الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني يلتقي رئيس مدينة السادات لمتابعة طلبات المواطنين

النائب أحمد أبو زيد
النائب أحمد أبو زيد يلتقى رئيس مدينة السادات

تفقد أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، قرى مدينة السادات للوقوف على المشاكل التي تواجه المواطنين وبالأخص منطقة نجع أبو عيسى تلبية لنداء أهالي نجع أبو عيسى للاستماع إلى مطالبهم.

وفي السياق، التقى النائب أحمد أبو زيد مع السيد رئيس مجلس مركز ومدينة السادات لمناقشة عدد من القضايا التي تهم المواطنين وعلى رأسها تقنين الأراضي في عدد من المناطق على مستوى المركز وبحث تخفيض سعر المتر.

وخلال اللقاء تم مناقشة خطة تطوير طريق كفر داود السادات وإنشاء سور على ملعب مركز شباب كفرداود ومتابعة خطة الصرف الصحي على مستوى المركز وبحث سبل توفير أراضي ملك الدولة ونقل تبعيتها لمجلس مركز ومدينة السادات لتنفيذ خدمات للمواطنين بمركز السادات وتم مناقشة العديد من القضايا في سبيل خدمة المواطنين.

كما التقي النائب أحمد أبو زيد مع المهندس إسلام عمر الفيشاوي - أمين مركز السادات بحزب مستقبل وطن للوقوف على المشاكل التي تواجه المواطنين.

خطة تطوير طريق كفر داود السادات النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب الخدمات العامة الصرف الصحي بحزب مستقبل وطن بجولة تفقديه خطة تطوير طريق كفر داود السادات طلبات المواطنين

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