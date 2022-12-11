تفاصيل ظاهرة «شهب التوأمان» التي تحدث في مصر الثلاثاء

«شهب التوأم»، ظاهرة جديدة خلال شهر الشهر الجاري ينتظرها الكثير في كل عام، والتي من المفترض أن تبدأ من الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر، وتستمر ليوم 14 ديسمبر، حيث تأتي السماء بزخ شهب الجوزاء "التوأمان" التي تعتبر من أفضل الزخات الشهابية خلال العام، حيث تشهد الأجواء أمطار وشهب حتى مطلع الفجر.

وكان أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن شهب الجوزاء تعد ملكة الزخات الشهابية، والتي يهتم الكثير من المواطنين بمتابعها، فتعتبر أفضل الزخات الشهابية على مدار العام، حيث يصل عدد الشهب فيها إلى حوالى 120 شهابا في الساعة، بالإضافة إلى تعدد ألوانها.

ويكون شهب التوأم من الحطام الغباري الذي يخلفه كويكب فايثون 3200، وكان تم اكتشافه عام 1982، ومنذ ذلك العام و تهطل شهب التوأميات سنويا من 7 إلى 17 ديسمبر، أما ذروتها فتكون هذا العام في ليلة 13 من شهر ديسمبر وفجر 14 ديسمبر.

وأوضح معهد البحوث الفلكية، أنه يمكن مشاهدة هذه الظاهرة من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة، حيث تسقط الشهب وكأنها آتية من كوكبة الجوزاء "التوأم"، ولذلك اطلق عليها هذا الاسم.

ظهورها هذا العام يمكن أن يكون في أي مكان آخر فى السماء، ومع وجود القمر "الأحدب المتناقص" في السماء سيحجب العديد من الشهب الخافتة، والظاهر منها يري بالعين المجردة دون الحاجة لاستخدام المناظير أو تلسكوبات فلكية ولكت يشترط البعد عن الإضاءة.

وعند مشاهدتها لا يوجد أي مخاطر على الإنسان، حيث أنها تدخل الغلاف الجوى وتحترق فيه على ارتفاع أكثر من 70 كيلومترا من سطح الأرض.

يذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر، هو ذروة فصل الشتاء فلكيا، في النصف الشمالي للكرة الأرضية، كما أنه ذروة فصل الصيف فلكيا "الانقلاب الصيفي" في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.